Call of Duty Black Ops 4: Update am 19. Februar 2019

Live-Stream von der Dreamhack auf ingame.tv

Du kannst nicht auf die Dreamhack, willst aber trotzdem mitbekommen was dort so abgeht? Kein Problem. Wir streamen für Dich live von der Dreamhack. Wenn alles klappt, dann sind wir am Freitag ab ca. 12:00 auf ingame.tv für Dich am Start und streamen bis zum Abend. Am Samstag geht es dann ab ca. 12:00 weiter mit dem Stream von der Lan-Area und einem Rundgang durch die Hallen und über den Aussteller-Bereich. Durch das Programm führen Dich Giacomo von ingame.tv und Crosse42. Also schau einfa