Call of Duty Black Ops 4: Update entfernt 9-Bangs von Blackout

Vorbesteller-Charts: Call of Duty Black Ops 4 wurde von Red Dead Redemption 2 verdrängt

In den Deutschen Vorbesteller-Charts gab es einen Führungswechsel. “Red Dead Redemption 2” hat “Call of Duty: Black Ops 4” von der Spitze vertrieben. Führungswechsel Mal wieder habt ihr und andere in den letzten Tagen ordentlich vorbestellt. Somit können wir jetzt sehen welches Game am meisten Kunden mobilisieren konnte. Ganz an der Spitze steht “Red Dead Redemption2”. Das Western-Epos wird am 26. Oktober 2018 gelauncht für PlayStation 4 und Xbox One