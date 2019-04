Call of Duty: Black Ops 4 – Update vom 18.04.19 bringt neue Version der Arsenal-Map

Treyarch hat dem Shooter Call of Duty: Black Ops 4 mal wieder ein neues Update verpasst. Ihr könnt euch unter anderem auf die neue Map-Variante Arsenal Sandstorm sowie den neuen Spielmodus Domination Deathmatch freuen.

Activision und Teyarch halten den vierten Teil der Black-Ops-Reihe regelmäßig mit neuen Inhalten in aller Munde. Die Einzelheiten zum heutigen Update wurden im offiziellen Changelog verraten. Die allseits bekannte Map Arsenal wird von Sandstürmen durchpeitscht. Das nimmt euch nicht nur die Sicht, sondern lässt auch komplett neue Taktiken auf der Mulitplayer-Map zu. Bereits jetzt wurde die neue Map-Variante in die Rotation aufgenommen.

This ain’t a day at the beach.

Hunt down enemies in a windswept warzone on the newly transformed map, Sandstorm Arsenal. Live now on all platforms. #BlackOps4 pic.twitter.com/ZBbWBWU30y

— Call of Duty (@CallofDuty) 17. April 2019