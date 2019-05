Call of Duty: Black Ops 5 für 2020 wird von Treyarch übernommen

Rage 2: Alle Fahrzeuge und ihre Fundorte in der Übersicht

In Rage 2 ist es ratsam und zeitsparend, das Ödland mit Fahrzeugen zu durchqueren. Damit ihr die Fahrzeuge euer Eigen nennen und sie herbeirufen könnt, müsst ihr sie zuerst finden und im Nachgang in eine Handelsstadt bringen. Nur so schaltet ihr die Fahrzeuge frei. Im Allgemeinen gilt aber: Was herumsteht (und noch Räder hat), kann auch gefahren werden. Wir helfen euch bei der Suche und nennen euch die Fundorte der fahrbaren Untersätze. Alle Fahrzeuge in der Übersicht Fah