Call of Duty: Einzelspieler-Kampagne offiziell bestätigt!

Lange tot geglaubte leben länger! Activision hat offiziell bestätigt, dass es im neusten Call of Duty eine Einzelspieler-Kampagne geben wird.

Im Rahmen des Finanzberichts bestätigten die Spieleentwickler, dass es im neusten Call of Duty, dass dieses Jahr noch erscheinen soll eine Einzelspieler-Kampagne geben wird. Im aktuellen Call of Duty: Black Ops 4 hatte man auf einen solchen Spiel-Modus verzichtet, um Platz für den Battle-Royale-Modus Blackout zu schaffen.

Black Ops oder Modern Warfare?

Die Verantwortlichen bestätigten darüber hinaus, dass es eine „riesige und weite Multiplayer-Welt“ geben wird. Ob wieder ein Battle-Royale-Modus mit von der Partie ist, wurde bisher noch nicht bestätigt. Es ist nicht bekannt, ob Call of Duty sich in der „Modern Warfare“- oder doch wieder in der „Black Ops“-Reihe fortsetzten wird. Das Spiel soll Ende dieses Jahres auf PC, Xbox One und der PS4 zur Verfügung stehen. Sobald es weitere Details gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.