Call of Duty: Modern Warfare 4: Neuer Ableger ohne Battle Royale?

Der neue Ableger der Shooter-Reihe ist noch nicht einmal offiziell angekündigt und trotzdem häufen sich die Gerüchte um Call of Duty: Modern Warfare 4 schon jetzt. In einem vagen Statement behauptet ein amerikanisches Gaming-Magazin nun, neue Informationen rund um das Spiel in Erfahrung gebracht zu haben. So besteht die Möglichkeit, dass MW4 ohne Battle Royale-Modus und Spezialisten an den Start geht.

Modern Warfare 4: Unbekannte Quelle schließt Battle Royale-Modus aus

Einem aktuellen Finanzbericht von Activision ließ sich bereits vor rund einem Monat entnehmen, dass Infinity Ward mit der Entwicklung eines neuen Call of Duty beschäftigt ist. Außerdem ist schon jetzt klar, dass die neueste Iteration – wahrscheinlich Modern Warfare 4 – wieder mit einer Singleplayer-Kampagne kommt. Bei den neuen Features, genau wie mit der offiziellen Ankündigung, hält sich das Studio jedoch weiterhin bedeckt.

Die amerikanische Plattform Gaming Intel beruft sich nun auf eine Quelle, die berichtet, dass Call of Duty: Modern Warfare 4 keinen Battle Royale-Modus beinhalten wird. Stattdessen soll sich das Spiel voll und ganz auf Kampagne, Koop-Modus und Multiplayer fokussieren. Außerdem sprechen die nicht näher benannten Quellen davon, dass sich die Entwickler auf Wunsch vieler Fans vom Spezialisten-System der Vorgänger verabschieden.

Man wolle zu den Wurzeln von Call of Duty zurückkehren und die Spezialisten hinter sich lassen, um eine Strategie zu verfolgen, die sich an den Build-Systemen der alten Teile orientiert. Gerade, weil das Magazin keinen expliziten Urheber der Gerüchte nennt, sollte man die „Neuigkeiten“ rund um Modern Warfare 4 jedoch mit Skepsis behandeln. Wir erwarten eine offizielle Ankündigung seitens Infinity Ward, die in der Vergangenheit immer zwischen Mai und Juni erfolgte.