Call of Duty Modern Warfare: Gameplay Enthüllung am 1. August und erste Infos zum Multiplayer

Seit gestern könnt ihr erstes Gameplay-Material zu Call of Duty: Modern Warfare begutachten und auch der neuartige „Gunfight“-Modus wurde via Twitch-Stream präsentiert. Zudem legten Activision und Infinity Ward den Termin für die komplette Gameplay-Enthüllung fest.

Multiplayer weiter auf dem Vormarsch

Auch der First-Person-Shooter Call of Duty: Modern Warfare setzt seinen Fokus auf den Multiplayer, genauer gesagt auf den „Gunfight“-Modus. Streamer, die einiges an Call of Duty-Erfahrung mitbringen, testeten den Multiplayer gestern live auf Twitch:

In diesem Modus treten zwei Teams á zwei Spieler auf relativ kleinem Gelände gegeneinander an. Die Teams haben 40 Sekunden Zeit, um die Konkurrenten auszuschalten. Wird in diesen 40 Sekunden kein Team vernichtet, taucht im Zentrum der Karte eine Flagge auf, die schnellstmöglich, genau genommen innerhalb von 10 Sekunden, erreicht werden sollte. Dies ist also Plan B, um die aktuelle Runde für das eigene Team zu holen. Wenn auch diese Herausforderung kein Team meistert, gewinnt das mit der volleren Gesundheitsleiste. Wer insgesamt 6 Schlachten gewinnt, entscheidet die komplette Partie für sich.

Zu Beginn des Release‘ stellen die Entwickler drei Karten zur Verfügung:

Stack – ein Containerplatz in der Wüste

– ein Containerplatz in der Wüste Pine – ein Waldgebiet

– ein Waldgebiet King – eine Trainingseinrichtung in einem Lager

Die jeweilige Karte bestimmt auch die Ausrüstung der Teams. Um gleiche Voraussetzungen zu schaffen, werden alle Spieler mit der gleichen Ausrüstung ausgestattet. Alle zwei Runden wechselt die Ausrüstung sowie auch die Teams alle zwei Runden den Spawn-Punkt wechseln. Eine typische Waffenkombo könnte nach Infinity Ward so aussehen:

Primärwaffe

Sekundärwaffe

Taktische Granate (z.B. Flashbang)

Ein Teil einer tödlichen Ausrüstung (z.B. für eine Splittergranate)

Der Gunfight-Modus ist ein Multiplayer-Feature von vielen. Freut euch also auch auf andere Modi, die wir euch selbstredend demnächst vorstellen werden.

Finale Gameplay-Enthüllung

Der krönende Abschluss des Enthüllungs-Streams bildete die Ankündigung, dass am 1. August 2019 um 19 Uhr das finale und vollständige Gameplay-Material via Twitch gezeigt werden wird. Activision veröffentlicht Call of Duty: Modern Warfare am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und den PC.