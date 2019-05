Call of Duty: Reveal steht kurz bevor

PlayStation Plus: Overcooked gratis erhältlich

Das sind eure PlayStation Plus Angebote! Heute sind die Angebote und gratis Spiele des PlayStation Plus Abonnements erschienen. Dieses mal könnt ihr Overcooked und What Remains of Edith Finch kostenlos herunterladen. Wir haben für euch dazu alle Angebote zusammengefasst. PlayStation Plus Angebote Spiel Preis in € Rabatt in % Abenteuerzeit: Piraten der Enchiridon 14,99 50 Age of Wonders: Plnaetfall Premium Edition 89,99 10 Agony 19,99 50 Arizona Suns