Call of Duty WW2: Trailer und Infos zum neuen DLC

Microsoft: Bisher keine VR oder Mixed- Reality Möglichkeiten geplant

Im Gegensatz zu Sony vermeidet Microsoft das VR- Genre. In der momentanen Generation wird sich das wohl auch nicht mehr verändern. Keine VR- oder Mixed Reality geplant 2016 kündigte Microsoft die Xboxe One Scorpio an, welche als Xbox One X veröffentlicht worden ist. Geplant war , dass mit den sechs Teraflops auch VR-Brillen für die Xbox One X veröffentlicht werden sollten. Der Chief Marketing Officer Mike Nichols erklärte in einem Interview mit Gameindustry.biz