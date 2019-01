Caseking Community Cup: 2. Spieltag startet am 1. Februar

Der 2. Spieltag des Caseking Community Cup steht kurz bevor. Gemeinsam mit vier Kumpels tretet ihr als eines von 64 Teams an, um euch an jedem Spieltag wertvolle Punkte zu sichern. Wer am Ende der dreimonatigen Competition den höchsten Score erzielen kann, qualifiziert sich für das große Finale und hat die Chance auf ein fettes Preisgeld und ein Showmatch gegen die eSport Profis von „Sprout“. Die Anmeldung ist in vollem Gange, denn der zweite Spieltag steht in den Startlöchern.

Wann geht’s los?

Der 2. Spieltag des Caseking Community Cup startet am 01.02.2019 um 19:00 Uhr.

Bevor ihr jedoch teilnehmen könnt, müsst ihr euch zunächst für den entsprechenden Cup anmelden. Außerdem ist ein Check-In erforderlich. Wir haben euch die Schritt für Schritt Anleitung zur Teilnahme am Turnier hier einmal zusammengefasst. Mehr Informationen bekommt ihr außerdem über die offizielle Seite zum Cup.

Schritt für Schritt: So funktioniert der Cup

Logge dich auf Faceit.com ein oder registriere dich kostenlos. Klicke auf der Caseking Cup-Turnierseite auf Faceit.com im Kästchen „TURNIER BEITRETEN“ auf „MIT TEAM“ und wähle ein Team aus oder erstelle ein neues, in das du deine Freunde einlädst. Die Spiele finden am Turniertag ab 19:00 Uhr auf der Caseking Cup-Turnierseite auf Faceit.com statt. Wichtig: In der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr muss jedes Team seine Teilnahme auf der Turnierseite bestätigen (Check-In)! Noch Fragen? Unser Support steht dir per Mail (support@communitycup.de) oder am Turniertag im Discord gerne zur Verfügung

Auf die Gewinner des zweiten Spieltages wartet jeweils ein Lüfter von Alpenföhn, nämlich das Modell „Matterhorn“. Ein CPU-Lüfter der Extraklasse mit einem Wing-Boost-2-PWM-Lüfter. Gesponsert sind alle Preise natürlich von unserem Partner Caseking.de.