Caseking Community Cup: 2. Spieltag startet heute Abend um 19:00 – Jetzt anmelden!

Heute Abend geht der Caseking Community Cup in die zweite Runde. Solltet ihr den ersten Spieltag am vergangenen Freitag verpasst und den glorreichen Sieg von Team „AND1″ auf de_cache nicht mitbekommen haben, habt ihr am 01.02. ab 19:00 erneut die Chance, anzutreten und zu zeigen, wie fit euer Squard in CS:GO unterwegs ist. Wollt ihr euch beweisen oder die allabendliche Lan-Party auf ein neues Level heben, seid ihr bei unserem Turnier also genau richtig.

Caseking Community Cup: Alle Infos zum 2. Spieltag

Natürlich könnt ihr auch heute wieder Punkte für den Gesamtsieg sammeln, um das große Finale live auf Twitch zu bestreiten und 500€ Preisgeld abzusahnen. Damit aber nicht genug, denn selbstverständlich warten auf den Gewinner des 2. Spieltages wieder satte Einzelpreise, dieses Mal zur Verfügung gestellt von Alpenföhn. Beweist Euer taktisches Gespür auf dem CSGO-Schlachtfeld und jedes Mitglied eures Teams geht am Ende mit einem Alpenföhn Matterhorn vom Platz, einem der kraftvollsten CPU-Kühler, die ihr so finden könnt.

Die Anmeldung läuft wie üblich über die Plattform FACEIT. Alles was ihr zur Teilnahme braucht, ist eine schlagkräftige Truppe und ein wenig Zeit. Das Ganze ist kostenlos und offen für alle Skill-Klassen. Egal ob Grand Master Elite oder Silver, bei uns sind alle Gamer willkommen. Es sind noch Plätze frei, also sichert euch bis zum Start des 2. Spieltags einen Platz im Bracket. Weitere Informationen zur Teilnahme erhaltet ihr auf der offiziellen Seite zum Caseking Community Cup.

Save the Date: 01. Februar 2019 – 19:00 Uhr