Caseking Community Cup: 6. Spieltag startet am 01. März

Nachdem vergangenen Freitag die Siegesserie von Team „watd0ink“ gerissen ist, werden die Karten in unserem großen CS:GO Turnier nun neu gemischt. Spieltag 6 des Caseking Community Cup startet diesen Freitag und lockt mit entscheidenden Punkten für die Gesamtwertung. Auch die kostenlose Anmeldung ist bereits offen.

Wann geht’s los?

Der 6. Spieltag des Caseking Community Cup startet am 01. März 2019 um 19:00 Uhr. HIER GEHT’S ZUR ANMELDUNG!

Auch wenn sich Team „watd0ink“ in den vergangenen Wochen einen Punktevorsprung erspielen konnte, ist die Gesamtwertung weiterhin offen. Um eure Chance auf den großen Hauptpreis (500€ Preisgeld) und das Showmatch gegen Sprout eSports zu nutzen, meldet euch ganz einfach über FACEIT an. Unter diesen Zeilen findet ihr die wichtigsten Daten, was ihr dabei beachten müsst. Mehr Infos bekommt ihr außerdem über die offizielle Seite zum Cup.

Schritt für Schritt: So funktioniert der Cup

Logge dich auf Faceit.com ein oder registriere dich kostenlos. Klicke auf der Caseking Cup-Turnierseite auf Faceit.com im Kästchen „TURNIER BEITRETEN“ auf „MIT TEAM“ und wähle ein Team aus oder erstelle ein neues, in das du deine Freunde einlädst. Die Spiele finden am Turniertag ab 19:00 Uhr auf der Caseking Cup-Turnierseite auf Faceit.com statt. Wichtig: In der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr muss jedes Team seine Teilnahme auf der Turnierseite bestätigen (Check-In)! Noch Fragen? Unser Support steht dir per Mail (support@communitycup.de) oder am Turniertag im Discord gerne zur Verfügung Schickt und eure Lieblingsmomente und krassesten Plays auf Twitter unter #CasekingC

Auch in dieser Woche freuen sich die Gewinner über Hardware – sponsored by Caseking. Fractal Design hat fünf ihrer Highlights-Cases zur Verfügung gestellt, das Define S2 Black. Auf die Gewinner wartet das Case in sattem Schwarz im Gesamtwert von 150€. Besonderes Highlight: Das Define S2 ist schallgedämpft und schnurrt somit leiser als jedes Babykätzchen.