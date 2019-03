Caseking Community Cup: 7. Spieltag startet am 08. März

Zurück in der Spur – Nach einem kleinen Ausreißer am 5. Spieltag hat das Favoritenteam „watd0ink“ seine Führung am vergangenen Freitag ausgebaut. Ende der Woche geht unser 10-teiliges CS:GO Turnier in die nächste Runde. Noch hat jedes Team Chancen auf den Gesamtsieg und das Preisgeld von 500€. Außerdem habt ihr auch an Spieltag 7 wieder die Möglichkeit, satte Hardware zu gewinnen – sponsored by Caseking. Die Anmeldung ist noch bis Freitag, den 08. März um 19:00 Uhr offen.

Wann geht’s los?

Der 7. Spieltag des Caseking Community Cup startet am 08.03. 2019 um 19:00 Uhr. HIER GEHT’S ZUR ANMELDUNG!

Im Caseking Community Cup messen sich Amateure mit AWP-Göttern, Gelegenheitsspieler mit Glock-Profis – kurz: Jeder, der Bock auf eine gute Rounder Counter Strike: Global Offensive hat, ist bei unserem Turnier gern gesehen. Ihr wolltet schon immer mal gegen Profis antreten, um zu checken, wie hoch eure Skills wirklich sind? Jeden Freitag treten bis zu 64 Mixed-Teams gegeneinander an, um sich am Ende des Tages den Titel als bestes CS:Go Squad der Community zu schnappen. Ganz nebenbei warten auf die Gewinner auch noch coole Preise und die Chance, am Ende des Turniers gegen die Jungs „Sprout eSports“ anzutreten.

Schritt für Schritt: So funktioniert der Cup

Logge dich auf Faceit.com ein oder registriere dich kostenlos. Klicke auf der Caseking Cup-Turnierseite auf Faceit.com im Kästchen „TURNIER BEITRETEN“ auf „MIT TEAM“ und wähle ein Team aus oder erstelle ein neues, in das du deine Freunde einlädst. Die Spiele finden am Turniertag ab 19:00 Uhr auf der Caseking Cup-Turnierseite auf Faceit.com statt. Wichtig: In der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr muss jedes Team seine Teilnahme auf der Turnierseite bestätigen (Check-In)! Noch Fragen? Unser Support steht dir per Mail (support@communitycup.de) oder am Turniertag im Discord gerne zur Verfügung Schickt und eure Lieblingsmomente und krassesten Plays auf Twitter unter #CasekingC

Diese Woche sind wieder leistungsstarke Netzteile von Seasonic im Pot. Das Gewinnerteam freut sich über fünf Seasonic Focus Gold 450FM. Modulares Kabelmanagement und Gold-Effizient sind die großen Pluspunkte des Focus, das jeden Gaming-Rechner mit saftiger Power versorgt. Zwei PCIe-Stecker, vier SATA- und drei 4-Pol-Molex-Konnektoren machen das Aushängeschild von Seasonic in puncto Konnektivität zu einem absoluten Ausnahmeprodukt.