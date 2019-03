Caseking Community Cup: 9. Spieltag startet am 22. März – Gewinnt 16GB RAM von Crucial

Am vergangenen Freitag war unser Caseking Community Cup so hochkarätig besucht wie nie zuvor. Daran wollen wir an Spieltag Neun anknüpfen, wenn unser großes CS:GO Turnier in die nächste Runde geht. Das Preisgeld von 500€ und das Showmatch gegen die Jungs von Sprout eSports konnten sich unsere Seriengewinner vom Team „watd0ink“ bereits sichern. Trotzdem warten auch in dieser Woche wieder satte Preise auf unseren Sieger. Die Anmeldung ist gestartet, also zögert nicht lang!

Wann geht’s los?

Der 9. Spieltag des Caseking Community Cup startet am 22.03. 2019 um 19:00 Uhr. HIER GEHT’S ZUR ANMELDUNG!

Unser Turnier hat sich in den vergangenen Wochen immer mehr zu einem Showfloor für semi- bis professionelle Team gewandelt, die in Bo1-Matches gegeneinander antreten. Soll jedoch nicht heißen, dass ihr nach Feierabend nicht mit ein paar Bierchen und Freunden antreten könnt, um eure Skills gegen absolute Hochkaräter wie „Touch the Crown“ oder „Entropy eSports“ auf die Probe zu stellen. Jede Elo ist in unserem Cup willkommen – mixed aber auch im offiziellen Teamrahmen.

Schritt für Schritt: So funktioniert der Cup

Logge dich auf Faceit.com ein oder registriere dich kostenlos. Klicke auf der Caseking Cup-Turnierseite auf Faceit.com im Kästchen „TURNIER BEITRETEN“ auf „MIT TEAM“ und wähle ein Team aus oder erstelle ein neues, in das du deine Freunde einlädst. Die Spiele finden am Turniertag ab 19:00 Uhr auf der Caseking Cup-Turnierseite auf Faceit.com statt. Wichtig: In der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr muss jedes Team seine Teilnahme auf der Turnierseite bestätigen (Check-In)! Noch Fragen? Unser Support steht dir per Mail (support@communitycup.de) oder am Turniertag im Discord gerne zur Verfügung Schickt und eure Lieblingsmomente und krassesten Plays auf Twitter unter #CasekingC

An Spieltag Neun haben wir für das Gewinnerteam ein Hardware-Schmankerl parat, mit dem wirklich jeder PC-Gamer etwas anfangen kann. Jedes Mitglied des Siegerteams geht diesen Freitag mit zwei RAM-Riegeln von Crucial vom Platz. Der Ballistix Tactical Tracer RGB gehört zu den besten Speicherriegeln auf dem Markt und zeichnet sich durch seine niedrigen Latenzen bei optimaler Verteilung der Wärme aus. Der Clou: Der Heatspreader ist RGB-beleuchtet, performt also nicht nur gut, sondern macht auch optisch eine ganze Menge her. Auf jeden der fünf Gewinner warten 2x 8GB DDR-4 Ram-Riegel (Warenwert: 150€).

Technische Details: