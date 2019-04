Caseking Community Cup: Das große Finale startet am 19. April

Acht Teams treten an, am Ende kann jedoch nur eins die Krone tragen. Zehn Spieltage lang haben wir in unserem CS:GO Turnier packende Matches erleben dürfen, den Aufstieg und Fall von Champions hautnah mitbekommen und eine ganze Wagenladung bombastischer Hardware-Preise an euch rausgehauen. Seit Anfang Januar haben bis zu 64 Teams pro Cup um wertvolle Punkte gekämpft, doch nur die acht besten ziehen ins große Finale ein. Alle Infos zum Endspurt des Caseking Community Cup findet ihr hier.

Caseking Community Cup: Das Finale im Überblick

Datum: 19.04.2019, 19:00 Uhr

Preise: Noblechairs EPIC Gaming Stuhl + 500€ Preisgeld + Showmatch gegen „Sprout eSports“

Modus: 5v5, Bo1 Single Elimination Bracket (Viertelfinale + Halbfinale/ Bo3 (Finale)

Teams: Top 8 der Spieltag 1-10

Am 19. April um 19:00 Uhr treten die Top Acht aus den ersten zehn Spieltagen gegeneinander an. Bis zum endgültigen Finale bleiben wir dem Best of-1-Format dabei treu und wechseln erst im Finale auf Best of-3. Es gilt also lediglich drei Runden zu überstehen, um sich den Thron zu sichern. Und das meinen wir im wahrsten Sinne des Wortes, denn im Finale wartet ein Prachtstück von Gaming-Sessel auf unsere Gewinner – sponsored by Caseking.

Beim EPIC Gaming-Stuhl von Noblechairs kommen erstklassig verarbeitete Materialien zusammen und verschmelzen zu einem Gesamtprodukt, vom dem sowohl Gelegenheitsspieler als auch absolute Profis begeistert sein werden. In unserem Test konnte der EPIC vor allem mit seiner starken Ergonomie und Flexibilität punkten. Auf das siegreiche Team wartet der Gaming-Thron in der Standard-Variante (Gesamtwert 339,99€), allerdings gibt es das Ganze alternativ auch in der Echt- und sogar Nappaleder-Ausführung.

So bewirbt Caseking den EPIC Gaming Stuhl:

Langlebiger PU-Kunstlederbezug mit hoher Materialstärke

Bequeme & atmungsaktive Kaltschaumpolsterung

In 4 Richtungen verstellbare Armlehnen

Erstklassige Wippmechanik

Große, laufruhige 60-mm-Rollen

2 Kissen im Lieferumfang

Zusätzlich zum Gaming-Thron freut sich das siegreiche Team über ein sattes Preisgeld von 500€ und die einmalige Gelegenheit, gegen die Jungs vom Profi-Team „Sprout“ anzutreten. Wir können also einen verbissenen Kampf um die Krone des Caseking Community Cup erwarten.

Wer sich das große Finale, an dem selbstverständlich auch die Seriensieger vom Team „watd0ink“ rund um Michael „DevraNN“ Geutebrück teilnehmen, nicht entgehen lassen will, kann sich das Spektakel live im Stream anschauen. Entweder direkt bei den Teilnehmern oder über den Twitch-Kanal des Casters. Wer letztlich die Ehre übernimmt, das große Finale des Cups mit donnernder Stimme zu begleiten, geben wir bis zum Start am Freitag bekannt.