Caseking Community Cup: Um 19:00 Uhr startet unser CS:GO Turnier in den 10. Spieltag – Jetzt anmelden!

Heute Abend um 19:00 startet der Caseking Community Cup mit einem Knall ins große Finale. Der 10. und letzte Spieltag bringt nämlich auch den größten Preis mit sich. Auf das Gewinnerteam warten 27″ LG-Monitore im Gesamtwert von über 1500€. Kann sich das legendäre Team „wat0ink“ auch in dieser Woche wieder den Sieg holen oder lassen sie sich am letzten Spieltag noch die Butter vom Brot schnappen? Seid live dabei – die Anmeldung ist offen!

Datum: 29.03.2019, 19:00 Uhr

Preise: 27″ 27UD58P-B Monitore von LG

Modus: 5v5, Bo1 Single Elimination Bracket

Teams: Mixed/Premade – Elo egal

Anmeldung: FACEIT

Seit dem offiziellen Start Mitte Januar steht der Caseking Community Cup nicht nur für hochklassige Mixed Teams, sondern vor allem für bombastischen Hardware-Preise. Daran hat sich auch mit dem großen Abschluss des Turniers nichts geändert. Auch diese Woche kommen die Gewinne wieder von unserem Partner Caseking.de. Heute habt ihr die Chance auf fünf erstklassige Monitore von LG. Der LG 27UD58P-B überzeugt nicht nur mit 4K-Auflösung und seiner schieren Größe von 27″, sondern kann auch in anderen Punkten glänzen. So ist das Gerät auf 130mm höhenverstellbar und verfügt über die praktische AMD- Freesync-Technologie, die es euch erlaubt, Tearing auf ein Minimum zu reduzieren. Hinzu kommt der unaufdringliche Look, mit dem der 27UD58P-B in jedem Gaming-Haushalt genau den richtigen Platz findet.

Mit dem Ende des 10. Spieltages ist für uns jedoch noch lange nicht Schluss an der CS:GO-Front. Nachdem sich Team „watd0ink“ rund um Michael „DevraNN“ Geutebrück bereits am achten Spieltag den Gesamtsieg sichern konnte, folgt in den kommenden Wochen das große Showmatch zwischen dem legendären Mixed und den Jungs vom professionellen Team „Sprout eSports“. Hier können sie beweisen, ob sie auch gegen einen festen Verbund von Spielern bestehen, die aktuell in der ESL tätig sind. Verfolgt unsere Social Media-Kanäle und den offiziellen Twitter-Account zum Cup, damit ihr das Event nicht verpasst. Alle weiteren Informationen zum Turnier findet ihr auf der offiziellen Seite zum Caseking Community Cup und auf Twitter.