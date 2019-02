Caseking Community Cup: Um 19:00 Uhr startet unser CS:GO Turnier in den 4. Spieltag – Jetzt anmelden!

Noch eine Woche, dann feiert unser legendäres CS:GO Turnier Bergfest. Drei von zehn Spieltage des Caseking Community Cup sind absolviert und Team „watd0ink“ hat sich bereits in den Favoritenstatus für die Endauswertung katapultiert. Heißt jedoch nicht, dass ihr den zweimaligen Siegern nicht zeigen könnt, wo der Hammer hängt. Auch am 04. Spieltag, der heute Abend um 19:00 an den Start geht, könnt ihr euch erneut Punkte für die Gesamtwertung sichern und wie jeden Freitag fette Hardware-Preise gewinnen.

Der 4. Spieltag im Überblick

Datum: 15.02.2019, 19:00 Uhr

Preise: Phanteks Eclipse P400 Midi-Tower + Chance auf 500€ Preisgeld zum Saisonfinale

Modus: 5v5, Bo1 Single Elimination Bracket

Teams: Mixed/Premade – Elo egal

Anmeldung: FACEIT

Unser Partner Caseking.de stellt auch in dieser Woche wieder Preise für das Gewinnerteam zur Verfügung. Das siegreiche Team freut sich über fünf Eclipse P400 Midi-Tower von Phanteks. Die zeitlos schicken Gehäuse bieten genug Platz für Luft- und Wasserkühlungen und sind bereits mit zwei 120-Millimeter-Lüftern ausgestattet. Grafikkarten mit bis zu 39,5cm Länge finden problemlos Raum im Gerät und so gehört der Eclipse P400 zu den absoluten Allroundern unter den Midi-Towern – sowohl für Einsteiger als auch Profis geeignet.

Zusätzlich dazu winkt am Ende der Saison ein Preisgeld von 500€ und ein Showmatch gegen die Profis von Sprout eSports. Alles was ihr dafür tun müsst, ist Woche für Woche genügend Punkte anhäufen, um euch am Ende gegen die Community-Konkurrenz durchzusetzen. Alle weiteren Informationen zum Turnier findet ihr auf der offiziellen Seite zum Caseking Community Cup und auf Twitter.