Caseking Community Cup: Um 19:00 Uhr startet unser CS:GO Turnier in den 6. Spieltag – Jetzt anmelden!

Der Caseking Community Cup geht in die heiße Phase. Nachdem vergangene Woche unsere dreimaligen Sieger ihre Serie aufgeben mussten, kommt es heute zum Clash der beiden letzten Gewinner. Heute Abend ab 19:00 Uhr treten wieder bis zu 64 Team an, um sich nicht nur fette Hardware-Preise zu sichern, sondern auch Punkte für die Gesamtwertung. Also jetzt anmelden und mitmachen!

Der 6. Spieltag im Überblick

Datum: 01.03.2019, 19:00 Uhr

Preise: Fractal Design Define S2 Gehäuse + Chance auf 500€ Preisgeld zum Saisonfinale

Modus: 5v5, Bo1 Single Elimination Bracket

Teams: Mixed/Premade – Elo egal

Anmeldung: FACEIT

Unser Partner Caseking.de stellt auch in dieser Woche wieder Preise für das Gewinnerteam zur Verfügung. Das Siegerteam geht heute mit jeweils einem Define S2 Gehäuse von Fractal Design nach Hause. Der Midi-Tower im Gesamtwert von 150€ bietet nicht nur genug Stauraum für all eure Hardware-Komponenten, sondern sieht am Ende des Tages auch noch todschick aus. Der Clou liegt allerdings woanders: Das Ding ist nämlich schallgedämpft. Ihr müsst also keine Angst haben, alles aus eurem Rechner herauszuholen. Das Gehäuse schnurrt trotzdem wie ein Kätzchen.

Zusätzlich dazu winkt am Ende der Saison ein Preisgeld von 500€ und ein Showmatch gegen die Profis von Sprout eSports. Alles was ihr dafür tun müsst, ist Woche für Woche genügend Punkte anhäufen, um euch am Ende gegen die Community-Konkurrenz durchzusetzen. Alle weiteren Informationen zum Turnier findet ihr auf der offiziellen Seite zum Caseking Community Cup und auf Twitter.