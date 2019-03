Caseking Community Cup: Um 19:00 Uhr startet unser CS:GO Turnier in den 7. Spieltag – Jetzt anmelden!

Der Caseking Community Cup neigt sich langsam aber sich seinem großen Finale zu. Lediglich vier Spieltage bleiben, um euch fette Hardware und die Chance auf 500€ Preisgeld zu sichern. Wollt ihr eure CS:GO Skills auf die Probe stellen, meldet euch an, denn heute Abend um 19:00 Uhr startet Spieltag 7 unseres großen Turniers.

Der 6. Spieltag im Überblick

Datum: 08.03.2019, 19:00 Uhr

Preise: Seasonic Focus Gold 450FM Netzteile + Chance auf 500€ Preisgeld zum Saisonfinale

Modus: 5v5, Bo1 Single Elimination Bracket

Teams: Mixed/Premade – Elo egal

Anmeldung: FACEIT

Unser Partner Caseking.de stellt auch in dieser Woche wieder Preise für das Gewinnerteam zur Verfügung. Heute Abend im Pot: Leistungsstarke Netzteile von Seasonic. Fünf Seasonic Focus Gold 450FM gehen heute an die Sieger raus. Modulares Kabelmanagement und Gold-Effizient sind die großen Pluspunkte des Focus, das jeden Gaming-Rechner mit saftiger Power versorgt. Zwei PCIe-Stecker, vier SATA- und drei 4-Pol-Molex-Konnektoren machen das Aushängeschild von Seasonic in puncto Konnektivität zu einem absoluten Ausnahmeprodukt.

Zusätzlich dazu winkt am Ende der Saison ein Preisgeld von 500€ und ein Showmatch gegen die Profis von Sprout eSports. Alles was ihr dafür tun müsst, ist Woche für Woche genügend Punkte anhäufen, um euch am Ende gegen die Community-Konkurrenz durchzusetzen. Alle weiteren Informationen zum Turnier findet ihr auf der offiziellen Seite zum Caseking Community Cup und auf Twitter.