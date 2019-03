Caseking Community Cup: Um 19:00 Uhr startet unser CS:GO Turnier in den 8. Spieltag – Jetzt anmelden!

Seit mittlerweile sieben Wochen kämpfen die besten Teams der Community jeden Freitag um die Krone in Counter-Strike: Global Offensive. Heute Abend um 19:00 Uhr startet der achte Spieltag. Dieses Mal im Pott: Bombastische Gaming-Stühle von Nitro Concepts. Außerdem geht es wie immer um wichtige Punkte für den Gesamtsieg, um am Ende in einen Showmatch gegen „Sprout“ eSports zu starten und 500€ Preisgeld mit nach Hause zu nehmen. Die Anmeldung ist offen, also stürzt euch drauf!

Der 8. Spieltag im Überblick

Datum: 15.03.2019, 19:00 Uhr

Preise: Nitro Concepts S300 Gaming-Stühle + Chance auf 500€ Preisgeld zum Saisonfinale

Modus: 5v5, Bo1 Single Elimination Bracket

Teams: Mixed/Premade – Elo egal

Anmeldung: FACEIT

In dieser Woche haben wir etwas ganz Besonders für unsere Gewinner. Jedes siegreiche Teammitglied geht nämlich mit einem S300 Gaming-Stuhl von Nitro Concepts vom Platz – Gesamtwert: 250€. Die Dinger sind nicht nur stabil, sondern bieten Ergonomie der Extraklasse. Somit sichert ihr euch nicht nur einen Begleiter für lange Gaming-Nächste, sondern boostet euren Skill auf ein ganz neues Level. Also schon jetzt anmelden und heute Abend um den Sieg und den Preis mitspielen!

Zusätzlich dazu winkt am Ende der Saison ein Preisgeld von 500€ und ein Showmatch gegen die Profis von Sprout eSports. Alles was ihr dafür tun müsst, ist Woche für Woche genügend Punkte anhäufen, um euch am Ende gegen die Community-Konkurrenz durchzusetzen. Alle weiteren Informationen zum Turnier findet ihr auf der offiziellen Seite zum Caseking Community Cup und auf Twitter.