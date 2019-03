Caseking Community Cup: Um 19:00 Uhr startet unser CS:GO Turnier in den 9. Spieltag – Jetzt anmelden!

Nur noch zwei Spieltage in unserem großen CS:GO Turnier sind zu absolvieren. Nachdem sich in der vergangenen Woche erneut „watd0ink“ durchsetzen konnte, werden die Karten nun neu gemischt. Wer kann sich an Spieltag 9 des Caseking Community Cup durchsetzen und mit 16GB RAM von Crucial nach Hause gehen? Wir erfahren es heute Abend um 19:00 Uhr.

Datum: 22.03.2019, 19:00 Uhr

Preise: 16GB RAM Ballistix Tactical Tracer RGB + Chance auf 500€ Preisgeld zum Saisonfinale

Modus: 5v5, Bo1 Single Elimination Bracket

Teams: Mixed/Premade – Elo egal

Anmeldung: FACEIT

Der neunte Spieltag bringt für unsere Gewinner etwas, was wirklich jeder Gamer gebrauchen kann, der am PC unterwegs ist. Zusätzlicher Arbeitsspeicher passt wirklich in jedes Gehäuse und bringt eure Hardware voll auf Touren. Deshalb schnappt sich jedes Mitglied des siegreichen Teams heute Abend 16GB RAM in Form des Ballistix Tactical Tracer RGB von Crucial – niedrige Latenzen und optimale Wärmeverteilung inklusive. Bereitgestellt werden die Preise wie immer von unserem Partner Caseking.de.

Mit dem Finale des achten Spieltages ist auch das Rennen um unseren großen Gesamtpreis zum Ende gekommen. Team „watd0ink“ sichert sich hochverdient die 500€ Preisgeld und das Showmatch gegen die Jungs von Sprout eSports. Trotzdem könnt ihr auch an den verbleibenden Spieltagen fette Hardware absahnen. Alle weiteren Informationen zum Turnier findet ihr auf der offiziellen Seite zum Caseking Community Cup und auf Twitter.