Caseking feiert Geburtstag – mit fettem Livestream, Community Cup und jede Menge Preisen

Stolze 16 Jahre ist es nun her, dass Kay Kostadinov und Toni Sonn aus ihrer Garage heraus eine kleine Firma unter dem Titel Caseking ins Leben gerufen haben. Was 2003 als Zwei-Mann-Unternehmen angefangen hat, umfasst inzwischen 300 Mitarbeiter in ganz Europa und ist einer der führenden Online-Anbieter für Produkte und Custom-Dienstleistungen rund um den Computer. Ingame wünscht alles Gute für die Zukunft und feiert gerne mit, wenn Caseking in den kommenden Monaten mit allerlei Special Events und Rabatten an den Start geht. Unter anderem mit dabei: Ein Sweet Sixteen Geburtstags-Stream sowie ein fetter Community-Cup plus satte Preise – in Zusammenarbeit mit Ingame.

Flying Uwe, Lara Loft und Co. im Livestream

Die Feierlichkeiten beginnen bereits am 15. Januar, wenn sich die vier großen Streaming-Persönlichkeiten Flying Uwe, Lara Loft, MckyTV und Mois in einem exklusiven Event die Klinke in die Hand drücken. In Zusammenarbeit mit NVIDIA werden die vier ab 15 Uhr gegeneinander antreten, Interviews geben – und das alles live im Stream. Außerdem könnt ihr dabei zusehen wie vor laufenden Kameras einer der hochklassigen Gaming-PCs von Caseking entsteht, der anschließend – wie sollte es anders sein – natürlich verlost wird. Also Stream einschalten und gewinnen!

CS:GO im Caseking Community Cup

Wir freuen uns darüber hinaus ganz besonders, den Caseking Community Cup ankündigen zu dürfen, der über die kommenden drei Monate laufen wird – organisiert von ingame.de. An 10 Spieltagen tretet ihr gegeneinander in Counter-Strike: Global Offensive an und gewinnt tolle Hardware-Preise, wenn ihr am Ende des Tages als Sieger von der Map geht. Nach diesen 10 Spieltagen wird das große Finale ausgetragen, hier gibt es neben Hardware und Bargeld auch noch ein Showmatch plus Coaching des professionellen eSport-Teams „Sprout“ zu gewinnen. Alle weiteren Infos zum Turnier findet ihr auf der offiziellen Seite und bei uns. Stay tuned!

Was wäre ein Geburtstag ohne Geschenke? Bei Caseking müsst ihr allerdings zum Feiern nichts mitbringen, ganz im Gegenteil. Zur süssen 16 versorgt euch unser Partner mit Sonderangeboten all eurer Lieblingsmarken. Haltet in den kommenden Wochen Ausschau nach Angeboten von Alpenföhn, Ballistix, BitFenix, Fractal Design, LG Gaming, Nitro Concepts, noblechairs, Phanteks, Rajintek & Seasonic. Sicher ist das ein oder andere Schnäppchen für euch mit dabei.