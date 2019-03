Casino-Spiele in der Hauptstadt von Deutschland

Jeder weiß, dass es in Berlin viele interessante Sehenswürdigkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten gibt. Die Menschen, die in Casinos spielen mögen, würden bestimmt gerne auch die Spielhäuser der Hauptstadt Deutschlands besuchen. Selbstverständlich, wenn Sie keine Interesse an den landbasierten Casinos haben und bevorzugen, gratis Casino Spiele online zu spielen, wird dieser Artikel für Sie kaum nützlich. Und für diejenigen, die sich auf echte Unterhaltung stehen, berichten wir über einige tolle Spielbänke, die sich in Berlin befinden!

Zwei Spielhäuser in Berlin

Insgesamt funktionieren in Berlin zwei große Spielcasinos: Spielbank Berlin und Casino Berlin Alexanderplatz. Diese Spielcasinos befinden sich in verschiedenen Stadtteilen. Die Gäste von Berlin, die sich gut erholen möchten, besuchen vor allem diese zwei Casinos. Aber wenn Sie keine Zeit oder Möglichkeit haben, diese Spielcasinos zu besuchen, können Sie auf Spin-Slot Casino moderne Spiele finden. Das ist auch ein tolles Online-Spielhaus mit interessanten Glücksspielen.

Spielbank Berlin

Das größte Spielhaus in der Hauptstadt Deutschlands ist Spielbank Berlin, das im Herzen der Stadt liegt. Dieses Spielcasino gehört neben dem Online Casino zu den beliebtesten Casinos in Deutschland. Und das ist kein Wunder, weil Spielbank Berlin viele interessante Glücksspiele anbietet und ein unterhaltsames Ambiente bereitet. Dieses Casino wurde im Jahre 1975 vom Gustav Jaenecke gegründet. Früher befand sich Spielbank Berlin im Europa-Center, und 1998 wurde es an den Potsdamer Platz versetzt.

In Spielbank Berlin gibt es vier verschiedene Räume, wo man unterschiedliche Glücksspiele spielen kann. Jeder Saal hat sein eigenen Namen: Casino Leger, Las Vegas, Casino Royal und Bingo. In Casino Leger können Sie einige Spieltische sehen. Dort befindet sich auch ein Bar, wo Sie etwas zum Aperitif bestellen können. In Las Vegas Saal können Sie Automatenspiele genießen. Im Casino Royal finden Sie solche klassischen Casino-Spiele, wie Roulette und Black Jack. Und schließlich, im Bingo-Saal können Sie natürlic Bingo spielen.

Casino Berlin Alexanderplatz

Das zweitgrößte Casino in der deutschen Hauptstadt ist Casino Berlin Alexanderplatz. Dieses Spielhaus ist auf dem 37. Stock des Hotels Park Inn versteckt. Hier gibt es 195 Spielautomaten und manche Spieltische. Im Casino kann man Roulette, Black Jack und verschiedene Pokervarianten spielen. Dort sind solche Spiele, wie Omaha Poker und Texas Holden besonders populär.

Die Besucher dieses Casinos müssen Kleiderordnung befolgen. Aber wenn Sie sich spontan entschieden haben, Casino Berlin Alexanderplatz zu besuchen, ist das kein Problem – Sie können die Kleidung ausleihen. Um ins Spielcasino eintreten zu dürfen, müssen Sie unbedingt Ihren Ausweis dabei haben. Obwohl dieses Spielcasino im Vergleich zur Spielbank Berlin nicht so groß ist, kann man dort doch spannend die Zeit verbringen.

Fazit

Im Großen und Ganzen, sind beide dargestellten Casinos von Berlin interessant und attraktiv für Besucher. Das sind perfekte Unterhaltungsmöglichkeiten, wo man sich am Wochenende oder während eines Urlaubs gut erholen kann. Spielbank Berlin und Casino Berlin Alexanderplatz sind ausgezeichnete Casinos sowohl für deutsche Spieler als auch für Gäste aus anderen Ländern!