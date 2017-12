Catherine: Erscheint bald ein Remaster?

Nicht offiziell bestätigt, und dennoch kursiert das Gerücht um ein Remaster von Catherine zurzeit im Netz. Dürfen wir uns auf eine Neuauflage des eigenwilligen Puzzle-Plattformers für Xbox One und PS4 freuen?

Zu Anfang hieß es noch, dass Atlus an Catherine 2 arbeiten lassen würde, zumindest konnte man dies nach einer entsprechenden Andeutung in einem Livestream denken. Bestätigt wurde allerdings nichts, lediglich ein Insider will angeblich wissen, was Sache ist. Der User mit dem Nickname „Ryokutya2089“ gab bekannt, dass die Entwickler zurzeit an einem Remaster des PlayStation 3 Titels arbeiten würden.

Catherine bald für die Next-Gen Konsolen?

Den Titel des Projektes erwähnte der User allerdings nicht. Nur, dass zusätzliche Inhalte einen Weg in das Spiel finden würden und der Titel keine Zahl beinhaltet bestätigte er. Viel mehr gab er nicht bekannt, und die Vermutung, dass es sich dabei eben um ein Remaster von Catherine handle, macht seitdem die Runde.

Im „Golden Recruitment Special Program“ kam es ebenfalls zu Andeutungen, die das Gerücht bestätigen würden. Der angebliche Insider meint zudem zu wissen, dass eine offizielle Ankündigung in den nächsten zwei Wochen folgen wird. Es bleibt also abzuwarten, ob wir noch in diesem Jahr Neues erfahren, doch gespannt sind wir allemal.

Verbreitet hat sich das Gerücht mitunter auf Twitter, wie in diesem Post beispielsweise zu sehen ist.