Nachdem der Activision Blizzard CFO Spencer Neumann vergangene Woche gekündigt wurde, verabschiedeten die Kalifornier nun mit Amrita Ahuja die zweite CFO. Ahuja verließ Blizzard zu Gunsten von Square Inc. einem Unternehmen für Kreditkarten Bezahloptionen.

Eisige Zeiten bei Blizzard

Letzte Woche gab Activision-Blizzard die Kündigung des Vertrags mit ihrem CFO Spencer Neumann bekannt. Die exakten Gründe für die Kündigung hielt das Publishing House bisher unter Verschluss. Der Bericht der Securities and Exchange Commission, gibt als Kündigungsgrund lediglich die Umschreibung „for cause unrelated to the Company’s financial reporting or disclosure controls and procedures.“ [aus Gründen unabhängig von den Reportingstrukturen des Unternehmens oder internen Kontrollen und Verfahren] an.

Momentan befindet sich Neumann im bezahlten Urlaub und wird von dem Chief Corporate Officer Dennis Durkin vertreten. Allem Anschein nach wird Neumann zum Streaming Dienst Netflix wechseln, während Durkin langfristig den Posten übernehmen wird.

Neumanns Kündigung könnte in Zusammenhang mit den jüngst-rückläufigen Zahlen des Unternehmens stehen. Den letzten Berichten zu Folge verloren die Live Titel des Unternehmens sieben Millionen monatliche Nutzer, was die Gesamtnutzungszahlen auf läppische 345 Millionen Aktive Nutzer eindampfte.

Im Gegensatz zu Neumann wurde Ahuja allerdings nicht gekündigt, sondern verließ das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Acht Jahe lang handhabte Amrita Ahuja diverse finanzielle Verantwortungen im Unternehmen und zeichnete für etwaige strategische Investments verantwortlich. Die bemerkenswerte Arbeit Ahujas ist wohl auch ihrem neuen Arbeitgeber nicht entgangen. So äußerte sich Square Inc. CEO Jack Dorsey fast überschwänglich zu dem Firmenwechsel „we have found an amazing, multidimensional business leader.“ [wir haben einen fantastischen, multidimensionalen business leader gefunden.]

Die Verabschiedung von Ahuja markiert den aktuellen Höhepunkt einer weit weniger optimalen Periode für Blizzard. Nach der Kündigung von Neumann, angespannten Fanbeziehungen und sinkenden Aktienpreisen dürfte es auf dem Stuhl des neue CEO J. Allen langsam wärmer werden. Tatsächlich ist es schwierig auszumachen, was genau für die Turbulenzen im Hause Blizzard gesorgt hat. Die nächsten Monate werden zeigen, wie sich der Einfluss von Activision und der Führungswechsel weiter auf die Unternehmenspolitik des Kultstudios auswirken wird.