Code Vein Trailer und Release von der E3 2019

Anime Action und Dark Souls-Inspiration

Code Vein handelt von einer post-apokalyptischen Welt, in der es um die Organisation Vein geht. Code Vein soll ein Action RPG sein, in 3D Anime-Optik. Man kann seinen Charakter komplett selbst bestimmen von Aussehen, über Kampfstil, bis hin zu den Fähigkeiten. Allerdings beruhen diese Fähigkeiten auf Blut und erschienen sehr Vampir-artig. Also kämpft man sich mithilfe von Blut durch die Dungeons.

Jedoch gibt es nicht nur Gefahren im Kampf, sondern auch die eigene Macht über das Blut ist sehr riskant. Allein schon beim Erhalt dieser Macht verliert man einen Teil von sich, denn man büßt seine Erinnerungen ein. Noch dazu stellt einen der schier unstillbarer Blutdurst ständig auf die Probe. Wer sich dem Durst hingibt, der wird zu einem Verlorenen. Dies sind Wesen, die ihre Menschlichkeit gänzlich hinter sich gelassen haben und deren Gedanken nur noch von Blut besessen sind.

Glücklicherweise ist man nicht allein unterwegs, denn man kann sich einen Begleiter mitnehmen, der einen mit seinen ganz individuellen Fähigkeiten unterstützt. Jeder Charakter hat seine eigene Hintergrundgeschichte. Es gibt also nicht nur blutige Kämpfe, sondern eine Geschichte, die es durchzuspielen gilt.

Aber wie es immer so ist: Kaum hat man seine Erinnerungen für eine große Macht eingetauscht, schon will man seine Vergangenheit erfahren. Also werden nicht nur die Verlorenen besiegt, sondern auch die Erinnerungen wieder gewonnen.

Release Datum auf der E3 2019 veröffentlicht

Anfangs sollte das Action RPG schon 2018 erscheinen, doch der Release wurde leider verschoben. Dabei konnte man es auf der Gamescom schon anspielen.

Allzu lange müsst ihr allerdings nicht mehr warten, denn Code Vein kommt am 27.09.2019 auf den Markt.

Man kann für PC, PS4 und Xbox One hier vorbestellen.

Hier der offizielle Trailer von der E3 2019: