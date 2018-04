Computerspielsucht: WHO will Gaming-Sucht als Krankheit anerkennen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will die Comuterspiel-Sucht mit in ihren Katalog der Krankheiten mit aufnehmen. Die Gaming-Industrie sieht diesen Schritt kritisch.

Computerspielsucht: könnte ab Mai im Katalog der anerkannten Krankheiten stehen

Nicht selten kommt es vor, dass die Computerspiel-Branche unter öffentlichen Druck steht. Immer wenn die Branche Nachteile fürs Image fürchtet, verlaufen die Argumentationen der Gaming-Branche ähnlich: Gefährdung von Arbeitsplätzen, Stigmatisierung ganzer Berufsstände oder Zielgruppen, Einschränkung der Freiheit mündiger Bürger, zu wenige wissenschaftliche Beweise und falsche Messmethoden. Mit Broschüren und dem Versprechen “man nehme die Sorgen der Verbraucher sehr ernst” entgegnet die Gaming-Industrie ihren Kritikern. Aber auch die andere Seite schießt mit brennenden Pfeilen Richtung Gaming-Konzerne. Größtes Streitthema ist meist der Kinder- und Jugendschutz.

Seit einigen Jahren ist in Europa und in der westlichen Welt ein deutlicher Wachstum der Gaming-Branche spürbar. Mittlerweile zocken nicht mehr “nur die Nerds” in ihren Kellerräumen. Das Gaming scheint nach und nach in der Gesellschaft anerkannt und respektiert zu werden. Je mehr Menschen ein Bereich betrifft, desto mehr wird auch drüber diskutiert. Immer wieder stehen die Fragen der Suchtgefährdung und die Auswirkung der Jugendlichen Entwicklung im Fokus.

Doch ist eine Computerspielabhängigkeit diagnostizierbar bzw. behandelbar? Die Weltgesundheitsorganisation sieht dafür hinreichende Belege und will bei ihrer nächsten Sitzung der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten“ im Mai 2018 den sogenannte „Gaming Disorder“ in den ICD-Katalog aufnehmen.

Sucht ist Sucht, oder?

Ähnlich wie bei „substanzungebunden Abhängigkeiten“ wie Glücksspielsucht, Kaufzwang oder Messie-Syndrom kann auch das exzessive online oder offline Zocken zur Vernachlässigung von Schule, Studium, Privatleben oder Job führen. In seltenen Fällen bedroht diese Vernachlässigung gar die Existenz. Hierbei geht es nicht um die Spieler, die gelegentlich ganze Wochenenden oder Nächte vor PC oder Konsole verbringen. Erst, wenn die Abhängigkeit über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten anhält und den Alltag dominiert, spricht die WHO von einer „Gaming Disorder“.

Die Klassifizierung der Gaming-Sucht unter dem Kürzel 6C51 im Kapitel über “Abhängigkeiten von Stoffen” (Alkohol, Nikotin, Kokain etc.) könnte möglicherweise weitreichende Konsequenzen haben. Beispielsweise wenn es um die Einrichtung von Therapie-Plätzen, Maßnahmen zur Suchtprävention, Warnhinweise auf Produkten, Vertriebs-Einschränkungen oder die Bezahlung einer Behandlung durch die Krankenkasse geht.

Lobby-Verbände sind natürlich nicht einverstanden

Die potenziellen Risiken erklären den erbitterten Widerstand der Gaming Wirtschaftsverbände gegen die geplante Einstufung der WHO. Aufgrund der fehlenden wissenschaftlichen Basis in Form von belastbaren Studienergebnissen lehnt der US-Lobbyverband ESA, der deutsche Industrieverband Games und die Interactive Software Federation of Europe das Kapitel 6C51 komplett ab. Das bereits vorliegenden Papier fehle es an ausreichend akademischer Substanz. So haben sich auch seitens einiger Wissenschaftler und Mediziner bereits zweifel gebildet. Die Experten stellen grundsätzlich infrage, ob es beim exzessiven Computerspielen und bei der Online-Sucht um eigenständige Krankheitsbilder handele.

„Der gesunde Menschenverstand und objektive Forschung beweisen, dass Videospiele nicht abhängig machen.“ So die mutige ESA-Aussage zu diesem brisanten Thema.

Die Gegner halten also die WHO-Entscheidung für „sehr problematisch“, „falsch“ und „letztlich gefährlich“. Denn die eigentlich gesunden Kinder und Jugendlichen könnten somit stigmatisiert werden, weil beispielsweise ihre sich verändernde Medienrealität nicht verstanden wird. Ebenso befürchtet der Game-Verband „zahlreichen Fehldiagnosen“. Durch das Einstufen könnten andere Erkrankungen wie Angststörungen und diverse Süchte verharmlost werden. Viel wichtiger sei stattdessen eine verstärkte Aufklärung und mehr Förderung der Medienkompetenz. Damit Kinder und Jugendliche selber ein Bewusstsein für einen gesunden Umgang mit Medien entwickeln können.