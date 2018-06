COMPUTEX 2018: MSI stellt neue Curved Gaming Monitore vor

In Taipei tummeln sich aktuell Hardware-Größen aller Couleur und wetteifern im Rahmen der diesjährigen COMPUTEX darum, wer die besten neuen Produkte vorstellen kann. Auch MSI ist mit dabei und stellte am Dienstag, den 05. Juni in den frühen Morgenstunden ihre neuen Curved Gaming Monitore aus der Optix-MGP-Serie vor. Mit dem MAG271CR und dem MAG 241CR erwartet uns ein Upgrade der beliebten MAG-Reihe.

MSI setzt auf Synchronisation zwischen RGB- und Ingame-Inhalten

Die Neuauflage umfasst nicht nur ein verändertes Design, das voll und ganz auf RGB-Funktionalität setzt, sondern auch eine Funktion, die Beleuchtung und Ingame-Sound synchronisiert. Gaming-Echo nennt sich das Feature, welches vor allem auf der Rückseite des Monitors zum Tragen kommt. Denn dort findet sich ab sofort ein geschwungener LED-Streifen, den ihr mithilfe des MSI Gaming OCD, der hauseigenen Software, ganz nach euren Wünschen gestalten könnt.

Die Marschroute für MSI scheint klar: Das Design der neuen Monitore soll in Einklang mit den spielerischen Inhalten gebracht werden, die auf dem rahmenlosen VA-Panel flimmern. Auch beim MPG27CQ konnte man diesen Trend bereits beobachten, denn dort ließ sich nicht nur die hintere Beleuchtung mit dem Spielgeschehen synchronisieren, sondern auch die LED-Leuchtstreifen an der Front. In Kombination mit zuschaltbaren Fadenkreuzen und Timer-Funktionen entsteht ein Gaming-Erlebnis, das vor allem auf Shooter-Spieler zugeschnitten ist.

Neuauflage bislang nur in FullHD

Die Modelle MAG271CR und MAG241CR werden zunächst lediglich in FullHD-Auflösung (1920 x 1080) verfügbar sein und lösen die Vorgänger der Optix-Serie MAG24C und MAG27C ab. Für das entsprechende Modell in WQHD-Auflösung (2560 x 1440) erfolgte bislang noch keine Ankündigung einer Neuauflage.

Wann die Monitore in Deutschland in den Verkauf starten und wo sie preislich einzuordnen sind, ist bislang noch nicht bekannt. Wir rechnen jedoch mit einer Veröffentlichung in den kommenden Sommermonaten. Die Vorgänger siedeln sich aktuell bei rund 350€ an, wir gehen also davon aus, dass auch die überarbeitete Version in dieser Preisregion enden wird.