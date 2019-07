congstar Diskussionsrunde zum Thema Gaming im Millerntor-Stadion

Hamburg – Der Mobilfunkanbieter congstar und der Fußballverein FC St. Pauli weiten ihre Partnerschaft auf die Gaming-Branche aus und veranstalten zum Auftakt das 1. congstar Mobile Gaming Festival am 13. und 14. Juli 2019 im Hamburger Millerntor-Stadion. Bereits in der vergangenen Woche brachte congstar eine Reihe von Branchenkennern im Stadion des FC St. Pauli zusammen und ließ sie diverse Fragen rund um das Thema Gaming diskutieren. Zu den Gästen an diesem Abend gehörten die Moderatorin, Branchenexpertin und Influencerin Melek Balgün, der Gründer des Spieleentwicklungsstudios InnoGames Michael Zillmer, der Präsident des eSport-Bund Deutschland e.V. Hans Jagnow und die eSport-Referentin der Initiative zur Förderung der Spielebranche Jana Möglich.

Lebhafte Diskussion um Gesellschaft, Geschlechterrollen, Gesundheit und Wirtschaft

In knapp 90 Minuten führten die Teilnehmer eine lebendige Diskussion, die diverse Themenbereiche betraf. Neben klassischen Gaming-Themen ging es auch um allgemeinere Fragen: Ist Gaming mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert? Ist die Branche eine reine „Männerdomäne“? Gibt es in der Gaming-Welt Gleichberechtigung oder spielt das Geschlecht eine untergeordnete Rolle? Wie wirkt sich Gaming auf unsere Gesundheit aus und wieviel wirtschaftliches Potenzial steckt im Markt? Moderator Niko Hüls führte die Runde durch den Abend. Im Anschluss an den Talk kamen Teilnehmer und Gäste im congstar Gaming Séparée zusammen um gemeinsam zu zocken und sich weiter auszutauschen. Eindrücke vom Abend bekommen Sie im Video, das Sie über den Link in der E-Mail herunterladen können.

Alle weiteren Informationen zum 1. congstar Mobile Gaming Festival gibt es unter www.this-is-ourworld.de.