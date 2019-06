CD Projekt RED hat uns bei Witcher 3 gezeigt, wie man DLCs macht: Eine abgeschlossene Handlung des Hauptspiels und die DLCs als zusätzliche Inhalte, die in sich ebenso abgeschlossen sind. Mit eigener Gesichte, wo man erfährt, was nach der Hauptgeschichte passiert ist. Bei so großen und umfangreichen Spielen mit vielen unterschiedlichen Handlungssträngen, wie bei der Geschichte um den Hexer, gibt es immer noch das ein oder andere Schicksal, von dem man gern erfahren möchte, wie es nach der Geschichte weiter geht. Man hat einfach das Gefühl, dass es noch mehr zu erfahren gibt. Denn: Das Leben geht ja weiter, oder nicht?

Unterschiedliche Spiele, gleiches Prinzip

Genau dasselbe haben die Entwickler für Cyberpunk 2077 geplant. Die Hauptgeschichte soll komplett abgeschlossen sein. Aber nur weil diese Geschichte zu Ende ist, heißt es ja nicht, dass gleich alles vorbei sein muss. Ein Gauner lässt das Gaunern eben nicht sein. Die Geschöpfe und Menschen haben sich nicht einfach in Luft aufgelöst und ein Hexer wird immer etwas zu tun haben. Bei The Witcher 3 sind die DLCs schon fast als eigene Spiele zu bezeichnen und genau so soll es auch für die Sci-Fi-Welt sein. Wie Alvin Liu, der UI Coordinator von CD Projekt Red versicherte, werden sie auf keinen Fall Inhalte aus dem Hauptspiel entfernen und als DLC extra verpacken. Es wird das komplette Spiel sein, ungeschnitten und ohne zurück gehaltene Inhalte.

Für The Witcher 3 gibt es zwei DLCs, die eine ganz eigene Geschichte verkörpern und das Hauptspiel mit vielen Stunden an Spielzeit erweitert haben. Somit haben wir eine ungefähre Vorstellung von dem, was auf uns zukommen wird.

