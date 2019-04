Cyberpunk 2077: CD Projekt RED sucht nach Werbe-Illustrator

Das mit Spannung erwartete Rollenspiel Cyberpunk 2077 von Witcher Entwickler CD Projekt RED, befindet sich schon länger in Entwicklung. Jetzt suchen die Entwickler offenbar nach Verstärkung für ihr In-Game Ads Team. So wollen sie wohl sicher gehen, dass die Welt von Cyberpunk 2077 so realistisch wie möglich wirkt.

Die Werbung im Spiel wird zum Glück nicht aus der Realität stammen. Es wird fiktive Unternehmen geben, die mit ihren Bannern und Anzeigen die Welt von Cyberpunk schmücken. Genau deswegen soll die eigens für das Spiel erschaffene Werbung auch so glaubwürdig und interessant wie möglich werden. Dazu sucht CD Projekt RED jetzt nach Unterstützung für ihr In-Game Ads Team. Die Stellenbeschreibung lautet wie folgt:

„As an In-game Ads Illustrator, you’ll take part in creating ads for an array of consumer services of the dark future — from paramilitary medical care, to guns, to fast moving consumer goods and cyberware!“

„Als In-Game Ads Illustrator erstellst du Werbungen für ein breites Feld von Dienstleistungen in der düsteren Zukunft – von paramilitärischer Gesundheitsversorgung über Waffen und sich schnell bewegenden Konsumgütern bis hin zur Cyberware.“