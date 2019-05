Cyberpunk 2077: einstündige Gameplay-Präsentation auf der E3

Bis zum Schluss gaben wir die Hoffnung nicht auf, Cyberpunk 2077 auf der E3 in Los Angeles selbst anspielen zu dürfen. Stattdessen müssen wir uns mit einer vorgespielten Demoversion zufriedengeben.

Es ist offiziell: Die Besucher der E3, die in weniger als einem Monat stattfindet, werden Cyberpunk 2077 auf der Messe nicht anspielen können. Auch die Presse wird in diesen Genuss nicht kommen. Dies gab nun Global Community Lead Marcin Momot von CD Projekt Red via Twitter-Post bekannt. Stattdessen spielen die Entwickler regelmäßig eine Demo-Version des Action-RPG’s – und das live in einem kleinen Kino-Saal. Eine weitere Präsentation findet hinter zugezogenen Vorhängen statt.

To answer many questions about the demo and whether or not @CyberpunkGame will be playable at E3 — we are going to be hosting gameplay presentations (game played by us) in that cinema.

— Marcin Momot (@Marcin360) May 23, 2019