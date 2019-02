Cyberpunk 2077: Keine Pläne für Beta-Phase

CD Projekt RED bringt euch bald Cyberpunk 2077 in die heimischen Wohnzimmer und Zockerräume. Natürlich wird das Spiel über einen Multiplayer-Modus verfügen. Bislang ist allerdings keine Beta-Phase dafür geplant.

Die Entwickler arbeiten bereits mit Hochdruck am Actionrollenspiel Cyberpunk 2077. Ein Releasedatum wurde noch nicht festgelegt und auch über den Multiplayer ist bis jetzt noch nichts bekannt. Über Twitter hatte ein User deswegen nachgehakt. Auf die Frage hin, ob es eine Beta-Phase für Cyberpunk 2077 geben wird, antworteten die Entwickler, dass es keine Pläne für eine offene oder geschlossene Beta-Phase gäbe.

When Cyberpunk goes to Alpha/Beta will it be open or closed? @CDPROJEKTRED @CyberpunkGame

— Pandeth (@Pan_Grundle) 20. Februar 2019