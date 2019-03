Cyberpunk 2077: Release noch in 2019? – Neue Hinweise aufgetaucht

Auf der Liste der meisterwarteten Videospiele dürfte Cyberpunk 2077 aktuell einen der Spitzenplätze einnehmen. Schließlich stammt das Sci-Fi-Rollenspiel von CD Projekt Red, die mit der Witcher Reihe enorme Erfolge feiern konnten. Wann das Spiel genau erscheint, steht bislang jedoch noch in den Sternen. Nun sind erste Hinweise aufgetaucht, die das Releasedatum von Cyberpunk 2077 weiter eingrenzen.

Bereits vor einigen Tagen sorgte die Marketing-Agentur Territory für Aufsehen. Das Studio unterstützt die Cyberpunk-Entwicklern mit Grafiken zu Marketing-Zwecken und ließ auf der offiziellen Seite bereits Infos zum Releasejahr des Sci-Fi-Rollenspiels durchblitzen. Auf der Seite des Studios wurde das Release-Jahr von Cyberpunk 2077 auf 2019 festgesetzt. Inzwischen haben die Verantwortlichen die Angabe entfernt, ein Statement der Agentur blieb bislang aus.

Inzwischen erhärten sich jedoch Hinweise darauf, dass auf der diesjährigen E3 endlich von offizieller Seite das Releasedatum folgt. Anlass dafür bietet ausgerechnet die Pop-Ikone Lady Gaga, die CD Projekt Red wohl für Motion-Capturing-Aufnahmen zur Verfügung gestanden habe. Das zumindest berichtet das französische Magazin Actugaming, die in Erfahrung gebracht haben wollen, dass die Sängerin auf dem Gelände des polnischen Studios gesehen wurde.

Of course! Of course we will! 😎

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 18. September 2018