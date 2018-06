Cyberpunk 2077: The Witcher 3 gratis Keys und Story Infos im E3 Trailer

Devil May Cry V: Ankündigung und erster Trailer von der E3 2018

Ja die freudigen E3 News reißen nicht ab. Nächster Publisher der mit einer freudigen Botschaft daher kommt ist Capcom. Devil May Cry geht nämlich in die fünfte Runde und lässt den alten Dante wieder über den Bildschirm flimmern. Devil May Cry V zeigt sich mit erstem Trailer auf der E3 Ja, Microsoft hat sich gestern wirklich die größte Mühe gegeben uns Gamer auch glücklich zu machen. So hatten die Redmonder viele Trailer und Neuankündigungen im Gepäck auch wenn alle nicht ganz so ex