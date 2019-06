Cyberpunk 2077 überrascht uns mit Keanu Reeves und Release Date

Endlich: Das Erscheinungsdatum ist bekannt!

Der 16.04.2020 wird ein großer Tag für die Spielwelt. An diesem Tag wird das seit Jahren angekündigte Spiel von CD Projekt Red veröffentlicht. 2020 werden jede Menge großer, erfolgversprechender Titel veröffentlicht, sodass die Entscheidung wirklich schwierig wird, was man als erstes spielen will. Doch einer der Spitzentitel ist zweifellos schon jetzt Cyberpunk 2077.

Die Freunde von PC, Playstation und Xbox können sich schon jetzt das Spiel vorbestellen. Cyberpunk 2077 wird also kein Exklusivtitel. Es heißt jetzt also nur noch warten und hoffen, dass das Release Date nicht weiter verschoben wird. Wobei es auf die paar Monate nun auch nicht mehr ankommt. Lieber nimmt sich CD Projekt Red noch etwas Zeit und investiert sie in die Welt von Night City, damit diese perfekt wird. Spiele, denen aufgrund von Zeitmangel der letzte Schliff fehlt, hatten wir schon mehr als genug und gerade bei den Machern der Witcher-Reihe wäre dies überaus Schade.

Ein weiterer Trailer

Einige geschichtliche Elemente haben wir bereits in anderen Trailern von Cyberpunk gesehen, doch nun erfahren wir auf der E3 ein wenig, wie es weiter geht. Der verschlossene Protagonist kehrt zu seinem Auftraggeber zurück und erinnert sich daran, was er kurz zuvor erlebt hat: Sein Partner wurde lebensbedrohlich getroffen und jede Hilfe war zu spät. Der geforderte Chip ist in seinem Besitz, weshalb er einfach nur sein hart verdientes Geld will. Allerdings wird daraus nichts, denn der Deal platzt. Scheinbar war der Protagonist zu auffällig. In dem darauffolgenden Kampf sieht man die Nahkampfklingen, die in den Unterarmen der Hauptfigur eingebaut sind. Damit schafft er es, den Schläger zu besiegen, doch seine ehemaligen Geschäftspartner sind ganz und gar nicht wehrlos, weshalb er am Ende entsorgt auf einer Mülldeponie aufwacht.

Dort sieht man ein weiteres bekanntes Gesicht. Jedoch kennt man es nicht aus den vorigen Trailern, sondern von der Kinoleinwand und Fernsehbildschirmen: Es ist Keanu Reeves mit Sonnenbrille und Metallarm. Diese Überraschung hat sich CD Projekt Red bis zum Ende aufgespart und sie ist mehr als nur gelungen.

Was soll denn mit der Hilfe vom Auserwählten noch schiefgehen? Oder verfolgt auch er ganz eigene Pläne? Schließlich ist es schwierig zu sagen, wem man in der Welt von Cyberpunk 2077 trauen kann…