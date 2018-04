Dark Souls: 50% für Besitzer der Prepare to Die Edition

Das Action-Rollenspiel, hat eine große Fangemeinschaft. Einige hatten sich zum PC Release die „Prepare to Die“ Edition geholt. Eine Special Edition mit Goodies. Dieser Kauf wird sich auch noch in Zukunft auszahlen.

Poster, Artbook, Postkarten und so weiter. Alles was das Fan-Herz begehrt. Schon damals hatte diese Special Edition einiges zu bieten. Doch bald wird die Remastered-Edition des Klassikers erscheinen. Der Preis dieser Neuauflage wird vermutlich bei ca. 40€ liegen. Doch nicht für Besitzer der Prepare to Die Edition. Wer diese noch hat, kann sie zum halben Preis upgraden lassen. Das wäre dann ein Discount-Preis von 20€.

Owners of the PC version of "Dark Souls Prepare to Die Edition" will be able to upgrade to "DARK SOULS REMASTERED" at a discounted price. Please feel free to take advantage of this campaign. pic.twitter.com/A3mEXG2tmi

— FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) April 24, 2018