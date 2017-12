Darksiders 3: Fury im Kampf gegen ein Lavamonster

Am Freitag veröffentlichte IGN einen kurzen Gameplay-Trailer, der weiteres Material zum kommenden Darksiders 3 liefert. Dieses Mal steht Fury im Kampf einem Lavamonster gegenüber.

Das kommende Jahr wird ein Jahr voller neuer und großer Spiele, auf die es sich zu warten lohnt. Dazu gehört auch das für die PlayStation 4, Xbox One und den PC angekündigte Darksiders 3. Passend zur Vorfreude veröffentlichten die Redakteure von IGN am Freitag einen ein Video mit neuem Gameplay Material. In diesem stellt sich Fury einem Lavamonster.

Neue Gefahren warten in Darksiders 3 auf euch

Darksiders 3 bietet euch eine neue Schlacht, die es mit einem weiteren Reiter der Apokalypse zu bestreiten gilt. Nachdem ihr in den teilen zuvor bereits mit Krieg und Tod eure Klingen schwingen konntet, wird im dritten teil die Magierin Fury im Mittelpunkt stehen. Ihr versucht, die Sieben Todsünden aufzuspüren und zu vernichten, da diese aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Um die Welt vor noch mehr Übel als sowieso schon zu beschützen, müsst ihr euch auf eine actionreiche Reise begeben.

Freuen könnt ihr euch darauf, nicht nur auf der Erde zu kämpfen, sondern auch Himmel und Hölle zu durchwandern.

Hier findet ihr das bereits erwähnte Video, mit dem ihr einen weiteren kleinen Einblick in das Spiel erhaltet.