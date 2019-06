Dauntless: Neuer Behemoth und Switch-Version auf der E3 angekündigt

Final Fantasy 7 Remake: Release auf PlayStation 5?

Ein Kommentar vom Square Enix Präsidenten, Yosuke Matsuda, lässt uns hoffen, dass Final Fantasy 7 Remake auch für die PlayStation 5 erscheinen wird. Prinzipiell ist das gar nicht so weit her geholt, schließlich werden schon Spiele für die Playstation 5 entwickelt. Da könnte das Entwicklerstudio gleich in einem Rutsch für die PlayStation 5 mit-entwickeln. Allerdings hat Yosuke Matsuda sich nicht eindeutig ausgedrückt. Normalerweise kann ein Entwickler eine klare Aussage dazu machen