Days Gone: Alle Händler, Waren und Locations im Guide

Sei es wegen eures Motorrads, oder eurer mangelnden Bewaffnung. In Days Gone seid Ihr ständig auf Mechaniker und Waffenhändler angewiesen. Jedoch bietet nicht jeder Mechaniker oder Waffenhändler eines Camps dieselben Dienstleistungen an. Deswegen haben wir alle wichtigen Infos zusammengefasst, die Ihr über die Mechaniker und Waffenhändler in Days Gone wissen solltet. Dazu gehören Standorte, Waren, Preise und Vertrauens-Level:

Camp-Standorte & wie ihr sie freischaltet

Copeland’s Camp (Versteckter See)

Das erste Camp, auf das ihr im Spielverlauf von Days Gone trefft, unterliegt dem strengen Regiment von Mark Copeland. Nachdem Deacon sein Bike abhanden geht, macht ihr euch auf die Suche nach dem Dieb und landet in Copeland’s Camp, wo euch Manny der Mechaniker mit einem neuen fahrbaren Untersatz versorgt. Ihr findet das Lager im östlichen Teil von Oregon, am Ufer eines großen Sees. Spielt ihr die Story, könnt ihr es gar nicht verpassen.

Zeit im Spiel: ≈ 1 Stunde

Tucker’s Camp (Hot-Springs)

Im zweiten Camp, das ihr im Laufe der Geschichte besucht, hat die alternde Ada Tucker das Sagen. Es befindet sich im nördwestlichen Teil von Oregon, umgeben von staubigen Wüsten und Brachland. Sobald ihr die Camp-Bewohner kennengelernt hab, stellt euch Days Gone vor eine entscheidende Wahl. Von dieser hängt ab, ihr zuerst Deacons Motorrad verbessern oder neue Waffen kaufen wollt.

Zeit im Spiel ≈ 2 Stunden



Iron Mike’s Camp (Lost Lake)

Das dritte und größte Camp von Days Gone erreicht ihr erst, nachdem ihr euer Motorrad fit für die Flucht nach Norden gemacht habt. Eine Laune des Schicksals verhindert jedoch die Abreise und ihr landet im Camp von Iron Mike. Die Siedling findet ihr, indem ihr von Copeland’s Camp direkt nach Süden fahrt. Ebenfalls an einem großen See gelegen, versorgen euch Iron Mike und Co. mit den besten Upgrades für Bike und Waffenarsenal.

Zeit im Spiel: ≈ 7 Stunden

Mechaniker

Die Mechaniker in den jeweiligen Camp’s bieten euch an erster Stelle die Möglichkeit, euer Bike zu tanken oder zu reparieren, die euch definitiv nützlich sein können. Darüber hinaus verkaufen sie in der Regel praktische Bauteile, um Deacons Feuerstuhl zu verbessern. Den größten Warenbestand findet ihr in Copeland’s Camp. Wer sich also zunächst auf sein Motorrad konzentrieren möchte, entscheidet sich nach dem Prolog von Days Gone dazu, die Drogen zu Copeland zu bringen. Legt ihr mehr Wert auf Waffengewalt, seid ihr in Tucker’s Camp besser aufgehoben, denn dort erhaltet ihr schnell die ersten Wummen.

Copeland’s Camp

Waren Vertrauen Preis Leistung Motor 1 1 1200 Auspuff 1 1 600 Staffeltaschen 1 2 800 Tank 1 1 500 Rahmen 1 1 450 Alternative-Rahmen 1 2 450 Lachgas 1 2 900 Reifen 1 1 840 Alternativ-Reifen 1 2 840 Optik Scheinwerfer 1 1 100 Scheinwerfer 2 2 120 Rad 1 2 250 Rad 2 2 300 Auspuff-Endrohr 1 1 120 Auspuff-Endrohr 2 1 140 Schutzblech 1 2 100 Verkleidung 2 100 Lackierung Mattschwarze Basis 1 10 Hirsch 1 10 Adler 1 10 Falke 1 10 Wolf 1 10 WWII 1 10 Geweih 1 1 10 Geweih 2 1 10 Geweih 3 1 10 Bigfoot 1 10 Hirschrunen 1 1 10 Hirschrunen 2 1 10 Hirschrunen 3 1 10 Dolch – 10 Koi 1 10 Flammen 1 10 Seitenlinierung 8 1 10 Seitenlinierung 7 1 10 Toplinierung 8 1 10 Toplinierung 1 10

Iron Mike’s Camp

Waren Vertrauen Preis Leistung Motor 2 1 2000 Auspuff 2 1 1000 Satteltaschen 2 2 1600 Satteltaschen 3 3 2400 Tank 3 2 1200 Rahmen 2 2 1800 Alternativ-Rahmen 2 3 1800 Federung 1 2 1300 Lachgas 2 2 1500 Reifen 2 2 1400 Alternativ-Reifen 2 2 1800 Gabel 1 2 200

Tucker’s Camp

Der Mechaniker in Tucker’s Camp stellt eine Ausnahme in Days Gone dar, denn beim ihm könnt ihr keinerlei Upgrades kaufen. Seine einzig Funktion: Deacons Bike reparieren und auftanken.

Waffenhändler

In Days Gone sind eure Waffen fast so wichtig wie euer Bike. Deshalb ist von essenzieller Bedeutung zu wissen, wo ihr die besten Ballermänner bekommt. Zum Anfang bietet euch Tucker’s Camp die größte Auswahl an Schießeisen. In Copeland’s Camp findet ihr zwar auch einen Händler, mehr als Munition und Schalldämpfer verkauft der ansässige Krämer jedoch nicht. Hier sind alle Waffenhändler, ihre Waren und Standorte im Überblick.



Tucker’s Camp

Waren Vertrauen Preis Primärwaffen Repetiergewehr – 1000 MWS 2 2000 Stinger 2 1000 R SF-60 2 3000 Gefechts-Schrotflinte 3 2500 US-556 3 3750 Sekundärwaffen SAP-9 – 500 Lil‘ Stubby 2 2000 SMP-9 3 1250 Spezialwaffen M-40 1 2250 MG-45 3 2500 Handfeuerwaffen-Schalldämpfer 1 30 Primärschalldämpfer 1 45 Spezialschalldämpfer 2 60 M-40 – Magazin 2 3 600 Medikit 2 100 Splittergranate 3 1o0

Copeland’s Camp

Waren Vertrauen Preis Handfeuer-Schalldämpfer 2 30 Primärschalldämpfer 2 2 45 Spezialschalldämpfer 2 60 MediKit 2 100 Werfbarer Sprengstoff 3

Iron Mike’s Camp

Waren Vertrauen Preis Primärwaffen M-14 1 1000 Swat-10 2 1500 Reising M-50 2 2000 Crowdbreaker 2 2500 Liberator 3 3000 Sekundärwaffen Lil‘ Stubby 2 2000 SMP-9 3 1250 Spezialwaffen Gewehr C8 1 2250 Talon-7 3 3750

