Days Gone: Die besten Tipps und Tricks zum Bike

Days Gone ist nun endlich auf dem Markt und scheint seine Versprechen gehalten zu haben. Ihr fahrt als knallharter Zombiejäger stets mit dem Bike durch die Gegend und versucht im apokalyptischen Oregon zu überleben. In dem Fall ist euer Bike also euer einzig, treuer und vertrauenswürdiger Begleiter. Deshalb solltet ihr stark darauf achten, jenes zu verbessern und in Schuss zu halten. Wir haben euch ein paar Tipps und Tricks zusammengefasst, damit euch dies einfacher gelingt.

Zu Beginn des Spieles Days Gone, verliert ihr euer loyales Bike an ein paar Aasfresser. Somit begegnet euch wieder die altbekannte Quest, euren zerstörten Feuerstuhl wieder aufzubauen. Das schafft ihr, indem ihr euch die Upgrades in den Camps kauft. Jedes Camp bietet später noch unterschiedliche Upgrades an. Um diese Möglichkeiten zu nutzen, braucht ihr einfach nur ein sicheres Level an Vertrauen zu den Campern. Ebenfalls braucht ihr Camp Credits, die ihr durch den Abschluss von lagerspezifischen Kopfgeld-Missionen oder anderweitigen Missionen verdient. Um zu schauen, wann ein Camp neue Upgrades für euch bereitstehen hat, müsst ihr regelmäßig mit den jeweiligen Mechanikern interagieren.

[Bike reparieren]

[Bike tanken]

[Bike mit Lachgas boosten]

[Wasser schädlich für’s Bike?]

[Bike verbessern

Bike reparieren in Days Gone

Da ihr euer Bike in Days Gone ständig nutzt, wird dieses durch Angriffe von Hinterwäldlern und gelegentliche Unfälle beschädigt. Bemerkbar macht sich dies letztendlich, sobald das Bike langsam wird, das heißt, dass euer Motor nun den Geist aufgibt. Den müsst ihr dann selbstverständlich reparieren. Die dafür nötigen Schritte haben wir hier für euch aufgelistet:

Steigt von eurem Bike ab Sucht nach etwas Schrott, falls ihr nicht bereits welchen habt Begebt euch zu eurem Bike und haltet Kreis gedrückt, daraufhin startet der Reparatur-Prozess Ihr werdet aber sehen, dass der Zustand eures Bikes auf 100 Prozent aufsteigt. Je schlechter der Zustand eures Bikes ist, desto mehr Schrottteile benötigt ihr.

Bike tanken in Days Gone

Ein weiterer Aspekt, den ihr bei eurem Bike immer im Auge behalten solltet, ist der Tank. Ihr seid viel unterwegs und die Möglichkeit zu tanken wird euch nicht so einfach geboten. Besonders ärgerlich ist ein leerer Tank, weil ihr viele der Hauptmissionen nur dann abschließen könnt, wenn eure Mühle noch über Sprit verfügt. Klingt unlogisch, ist aber traurige Realität in Days Gone. Hier eine kleine Auflistung der Orte, an denen ihr so gut wie immer randvolle Kanister mit Benzin findet:

Tank-Reserven von liegen gebliebenen Trucks

Verlassene Tankstellen (Im Innenraum oder an den Zapfsäulen)

In der Nähe von belebten Siedlungen und Nero-Aussenposten

Für bare Münze beim Mechaniker jedes Camps

Generell gilt: Je gefährlicher eine Gegend, desto höher die Chance auf Loot, respektive Benzinkanister. Haltet beim Durchstreifen von Oregon also immer ein Auge offen, bevor euch das Motorrad im Stich lässt.



Sein Bike mit Lachgas boosten in Days Gone

Zu Anfang des Spieles solltet ihr Lachgas besitzen, auch wenn euch dieses Privileg schnell wieder weg genommen wird. Um es zurückzubekommen, müsst ihr es als Upgrade in einem Camp kaufen. Es wird entweder Tucker’s Camp oder Copeland’s Camp sein, je nachdem, für welchen Startpunkt ihr euch zu Beginn des Spiels entschieden habt. Sobald ihr Lachgas bzw. Nitro an Bord habt, erscheint eine unauffällige Leiste am unteren rechten Bildschirmrand, die euch euren verbleibenden Boost anzeigt. Doch keine Angst: Die Nitro-Leiste füllt sich regelmäßig von selbst wieder auf. Die Einspritzung erlaubt es euch, Zombiehorden in Sekunden zu entkommen, schneller von A nach B zu heizen und verfeindete Biker zu verfolgen, um sie anschließend vom Motorrad zu holen.



Pfützen vermeiden in Days Gone

Leider hält das Spiel diesen Fakt geheim bist ihr ihn wohl oder übel am eigenen Leib erfahrt: Wasser zerstört dein Bike. Das kann schon passieren, sobald du durch große Pfützen fährst, deswegen versuche diese auf der Straße zu meiden. Um dein Bike besser zu schützen, kannst du auch ein Upgrade im Camp kaufen, welches den Wasserschaden minimiert. Auch im strömenden Regen leidet die Maschine. Es kann sich also durchaus lohnen, einen Regenschauer abzuwarten und erst dann auf Zombiejagd zu gehen. Euer Bike wird es euch danken!

Wie du dein Bike verbesserst in Days Gone

Upgrades für Deacons Bike werden in drei Kategorien unterschieden: Leistung, Optik und Lackierung. Während ihr die Mühle unter dem Menüpunkt Leistung tatsächlich mit mehr Power versorgt, einen größeren Tank einbaut oder Lachgas nachrüstet, sind die anderen Reiter ausschließlich für kosmetische Änderungen da. Kaufen könnt ihr Upgrades beim Mechaniker eures Vertrauens – Kostenpunkt: Hartgeld und Einfluss für die entsprechende Fraktion. Jedes Camp hat jedoch andere Teile im Angebot, haltet also Ausschau nach dem Ersatzteil, das ihr unbedingt braucht. Außerdem schaltet ihr im Spielverlauf Skins frei, mit denen ihr dem Bike euren ganz eigenen Stempel aufdrückt. So aktiviert ihr sie:

Fahrt zu einem Mechaniker. Wählt die Lackierung. Wählt Vinyls, Sticker und Co. Nun solltet ihr die Option haben, R2 zu drücken, um zu den freigeschaltet Skins einzusehen. Skin auswählen und losbrettern

Falls ihr grade erst mit dem Spiel anfangt und einen allgemeinen Anfänger-Guide gebrauchen könnt, dann hätten wir da ebenfalls was für euch.