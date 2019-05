Days Gone: Fundorte aller Hinterhaltcamps (Trophäe: Willkommen bei der Party, Kumpel)

In Days Gone geht es an erster Stelle darum, Zombies zu töten. Schnell merkt man aber, dass auch der Mensch hier teilweise zum Feind wird. Viele sind nach der Zombie-Apokalypse nicht übrig geblieben. Die wenigen sind dafür umso bedrohlicher und lauern euch mit geballter Feuerkraft auf. Wir zeigen euch, wo ihr alle Hinterhaltcamps findet, die ihr für die Trophäe „Willkommen bei der Party, Kumpel“ braucht.

Alle Hinterhaltcamps und Locations

Insgesamt gibt es 14 Hinterhaltcamps, in denen feindselige Menschen auf ihr Frischfleisch warten. Um eines der Camps abzuschließen, müsst ihr zunächst sämtliche Bewohner um die Ecke bringen. Habt ihr das geschafft, erhaltet ihr Zugang zu einem geheimen Bunker, in dem ein Waffenschrank, Bett sowie ein brandneues Crafting-Rezept. Außerdem müsst ihr euch im umliegenden Gebiet fortan keine Gedanken um Scharfschützen oder Stolperfallen machen.

Die Standorte im Voraus schon zu kennen und freizuschalten, macht es wesentlich leichter, die Welt von Days Gone zu erkunden. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, die Camps durch Missionen und Side Quests zu entdecken. Wenn ihr es aber schnell haben wollt, haben wir hier alle Hinterhaltcamps aufgeführt:

Falls ihr Days Gone grade erst angefangen habt, könnte euch auch interessieren: