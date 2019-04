Days Gone: Kampfsystem und Waffen im Guide

Days Gone bietet dem Spieler eine bunte Vielzahl an Waffen. Von Nahkampfwaffen wie Messern bis zu Fernkampfwaffen wie Pistolen und Gewehren ist alles dabei. In unserem Guide zu Waffen und dem Kampfsystem bringen wir euch alles bei, was es in Days Gone in puncto Zombiegemetzel zu wissen gibt.

Upgrades und Reparaturen

Waffen in Days Gone haben sowohl eine Haltbarkeit als auch Upgrademöglichkeiten. Verliert eure Waffe an Haltbarkeit, müsst ihr sie reparieren. Je weiter eine Waffe geupgradet ist, desto teurer gestaltet sich das. In der Welt von Days Gone gibt es unterschiedlichste Materialien zu finden, die ihr kombinieren könnt. Ein Tischbein und Nägel werden beispielsweise zu einem tödlichen Baseballschläger, den ihr im Nahkampf verwenden könnt, um jedweden Zombie den Garaus zu machen.

Nahkampfwaffen

Sonys Zombie-Shooter stellt euch ein Arsenal an Rohren, Schlägern, Macheten, Äxten, Brecheisen und vielem mehr zur Verfügung. Dabei findet ihr im klassischen Genre-Stil immer wieder neue, bessere Waffen. Aber aufgepasst: Nicht nur der Schaden gibt den Ausschlag. Jede Waffe hat ein eigenes Move-Set, weshalb es durchaus Sinn ergibt, auszuprobieren wie sich die Waffe im Kampf anfühlt, bevor ihr eure alte Waffe wegwerft. Beispielsweise hat ein Baseballschläger eine deutlich höhere Reichweite als ein Messer, was beachtet werden muss.

Fernkampfwaffen

Außerdem bietet euch Days Gone die ein oder andere Fernkampfwaffe. Pistolen, Sniper-Gewehre und Armbrüste sind nur einige Beispiele. Wer zumindest ein bisschen Vorerfahrung mit Shootern hat, wird mit dem recht klassischen System keine Probleme haben. Sniper nutzt man eben auf lange Distanz, Armbrüste wenn man leise bleiben möchte, Shotguns aus der Nähe usw. Da ihr es bei Days Gone allerdings mit einem waschechten Survival-Shooter zu tun habt, ist die Munition mehr als begrenzt. Jeder Schuss will also gut überlegt sein.

Vielfältige Kampfoptionen

Schleichen

Wer nur blind drauflosballert oder hackt, wird nicht weit kommen. Der Schleich-Modus ist in den meisten Spielen heutzutage Standard, so auch in Days Gone. Hierbei gilt: Je langsamer ihr schleicht, desto schwerer ist es für Gegner euch zu entdecken. Schleichen kann genutzt werden, um Gegner zu umgehen oder sie leise per Knopfdruck auszuschalten.

Deckung

Zusätzlich könnt ihr Deckungen, wie beispielsweise Autos und Zäune nutzen, um vor euren Gegnern Schutz zu suchen.

Ablenkung

Ihr könnt Gegner ablenken, indem ihr Steine werft. Im späteren Spielverlauf könnt ihr die Fähigkeit Rock´N´Roll freischalten, die euch außerdem erlaubt, Gegner per Steinwurf zu betäuben. Das macht es euch deutlich einfacher unbemerkt an Gegnergruppen vorbeizukommen und dicke Zombiebrocken auszuschalten.

Aufhetzen

Die Welt in Days Gone ist gnadenlos und das schlägt sich auch darin nieder, dass die meisten Gegner sich untereinander auch nicht leiden können. Schlimmer noch (oder besser), sie bekämpfen sich sogar gegenseitig bis zum Tode. Das könnt ihr euch auch einfach zu Nutze macht, indem ihr diese gegeneinander aufhetzt. Dabei gilt:

Menschen attackieren Freaker.

Freaker attackieren Lebende.

Freaker attackieren andere Freaker.

Tiere attackieren Freaker.

Nutzt ihr all diese Tipps und Tricks zu Waffen und Kampfsystem, seid ihr hoffentlich gut auf alles vorbereitet, was Days Gone euch entgegenwirft. Wir hoffen, ihr genießt das Spiel!