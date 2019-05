Days Gone: Alle NERO-Kontrollpunkte in der Übersicht

In der Welt von Days Gone befinden sich Kontrollpunkte, mit denen ihr euch vertraut machen müsst. Die insgesamt 12 Nero-Kontrollpunkte lassen sich nicht von Anfang an auf der Map vorfinden. Sichtbar werden sie nämlich erst, sobald man sie eigenständig entdeckt. Im Laufe der Story solltet ihr automatisch an jedem vorbeikommen. Falls ihr sie aber schneller entdecken und damit eure Stats boosten wollt, haben wir für euch alle Standorte aufgeführt.

Wozu dienen Nero-Kontrollpunkte?

Sobald ihr die Aufgaben vor dem Nero-Kontrollpunkte erledigt hast, habt ihr Zugriff auf sehr hilfreiche Injektionen. Diese bieten euch nämlich wahlweise eine Steigerung der Ausdauer, Konzentration oder Gesundheit. Die Spritzen liegen jedoch nicht einfach herum. Stattdessen müsst ihr an jedem Kontrollpunkt Benzinkanister oder Sicherungen zu finden, um einen zugehörigen Generator zum Laufen zu bringen. Durch diesen bekommt ihr nämlich erst die Möglichkeit, die verlassenen Containter zu betreten. Wir haben euch die Vorgehensweisen zu jedem Kontrollpunkt dazu geschrieben.

1. Little Bear Lake

Dieser Kontrollpunkt wird euch nicht entgehen, denn ihr werdet ihn durch eine der ersten Missionen, nämlich die ,,Bugged the Hell out“-Mission, automatisch entdecken. Neben dem Nero-Gebäude befindet sich ein Generator. Um diesen zum Laufen zu bringen, braucht ihr einen Benzinkanister. Es sollte sich ein Kanister auf der Ladefläche eines LKW am Ende der Straße befinden. Bringt diesen zum Generator und haltet Kreis gedrückt, um den Generator aufzuladen. Nun solltet ihr das Nero-Gebäude betreten können. Dort findet ihr eine große weiße Box, in der sich Injektionen befinden, die einen der drei Werte verbessern

2. Horse Lake

Hinter diesem Kontrollpunkt, den Berg etwas hoch, befindet sich ein Auto. Stellt euch vor das Auto und drückt Viereck, somit könnt ihr das Auto den Berg hinunter schieben. Dann könnt ihr auf das Auto klettern und von da aus auf das Dach des Nero-Gebäudes gelangen. Ihr könnt nun an der Seite runter springen, wo euch erneut ein Generator erwartet. Dasselbe Prinzip auch hier. Benzinkanister findet ihr bei dem Zaun, wo auch das Auto stand.

3. Old Pioneer Cemetery

Dieser Kontrollpunkt ist relativ einfach zu bewältigen. Wenn ihr auf dem Gelände seid, begegnet ihr ein paar Freakers. Sie bewachen einen Benzinkanister, weshalb ihr sie umbringen müsst. Der Generator befindet sich dann ganz in der Nähe, beim Zaun.

4. Marion Forks Tunnel

Bei diesem Kontrollpunkt befindet sich der Benzinkanister auf der Ladefläche des Militärwagens, der gegenüber des Tunnels parkt. Nachdem ihr nun den Kanister angewandt habt, müsst ihr zusätzlich eine Sicherung finden, um die Türverkleidungen zu reparieren. Euch wird auf der verkleinerten Karte ein Bereich angezeigt, in dem ihr suchen müsst. Wenn ihr die Sicherung gefunden habt, müsst ihr Spuren auf dem Boden folgen, die euch zu dem genauen Standort im Tunnel führen, bei dem ihr die Sicherung anbringen müsst.

5. Iron Butte Pass

Wenn ihr den Eingang vom Norden aus betrachtet, findet ihr einen Benzinkanister ganz links auf einem Müllhaufen. Nachdem ihr den Generator aufgeladen habt, müsst ihr ihn auch hier reparieren. Dazu braucht ihr diesmal aber nur etwas Schrott.

6. Old Sawmill

Benzinkanister lassen sich hier in einem der Zelte, rechts vom Kontrollpunkt gesehen, finden. Der Generator befindet sich inmitten des Bereiches, bei einem großen Stein.

7. Santiam Tunnel

Bei diesem Kontrollpunkt müsst ihr ein paar mehr Schritten folgen. Zuerst müsst ihr das Nest in der Nähe des Kontrollpunktes ausbrennen. Dies befindet sich neben einem dunklen Tunnel. In dem Nest befindet sich eine Sicherung. Schnappt sie euch und befestigt sie am Sicherungskasten im Nero-Gebäude. Nun braucht ihr wieder Benzin, welches ihr in einem der Zelte findet. Geht mit dem Benzinkanister hinter den Kontrollpunkt. Dort könnt ihr hochklettern und den Generator direkt hinter dem Nero-Gebäude vorfinden.

8. Rogue Tunnel

Kanister findet ihr hier im Kofferraum des SUV’s neben dem Kontrollpunkt. Der Generator befindet sich am Ende des Nero-Gebäudes.

9. Spruce Lake

Im Lager befindet sich ein Benzinkanister entweder auf der rechten Seite oder in einem der Zelte auf der linken Seite. Hier müsst ihr ebenfalls eine Sicherung finden. Folgt erneut den Hinweisen auf der Mini-Map. Die Sicherung befindet sich in einer Box auf dem Berg.

10. Volcanic Legacy Scenic Byway

Bei diesem Kontrollpunkt ist es wieder relativ einfach: Einen Benzinkanister findet ihr hinter dem gelben Schulbus. Der Generator befindet sich in einem eingezäunten Bereich in der Nähe des Nero-Gebäudes.

11. Chemult Community College

Dieser Kontrollpunkt kann im Laufe einer Missionen betreten werden, bis dahin ist er verschlossen. Hier müsst ihr wieder Benzinkanister und eine Sicherung finden. Die Sicherung befindet sich in einem Zelt, folgt einfach den Hinweisen. Den Benzinkanister findet ihr unter dem Holzdach direkt vor dem Nero-Gebäude.

12. Pillette Bridge

Hier findet ihr den Benzinkanister direkt hinter dem kleinen Sicherheits-Kontrollgebäude am Eingang. Der Generator befindet sich hinter dem Nero-Gebäude in einem eingezäunten Bereich. Ihr müsst einmal um den Bereich herum laufen, um den Generator zu entdecken.

Falls ihr das Spiel gerade erst angefangen habt, hätten wir hier noch einen informativen Anfänger-Guide für euch.