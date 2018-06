Days Gone: Release-Termin und Trailer zum PS4-Exklusivtitel

Im Rahmen des E3-Countdowns hat Sony den Release-Termin für das Survival-Abenteuer “Days Gone“ enthüllt. Dazu steht nun auch der neue Trailer zur E3 2018 bereit.

Days Gone: Release-Termin und Trailer

Sony enthüllte am gestrigen Donnerstagnachmittag den Release-Termin von Days Gone. Veröffentlicht wird das Ganze am 22. Februar exklusiv für die PlayStation 4. Somit müssen wir uns also leider noch ein wenig gedulden. Um das Warten zu erleichtern haben wir für euch den neuen E3-Trailer, welchen ihr unter dem Artikel eingebettet findet.

In Days Gone schlüpft ihr in die Rolle von Deacon St. John, welche Mitglied einer Biker-Gang war. Er gilt als einer der herumtreibenden letzten Vertreter der Menschheit. Laut offizieller Spielbeschreibung heißt es:“In einer von einer globalen Pandemie verwüsteten Welt meidet St. John die vermeintlich sicheren Lager in der Wildnis, die von den letzten Überlebenden der Menschheit eingerichtet wurden, und sucht sein Glück auf den zerstörten Straßen“.