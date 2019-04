Days Gone: Tipps und Tricks im Anfänger-Guide

Nach gefühlt ewig langer Wartezeit könnt ihr in Days Gone seit wenigen Stunden in die Rolle des Bikers Deacon St. John schlüpfen und die post-apokalyptische Welt von Zombiehorden, pardon, Freakerhorden, befreien. Als einer der letzten Überlebenden der weltweiten Pandemie durchstreift ihr mit eurem geliebten Bike den Westen der Vereinigten Staaten; selbst vulkanische Szenerien schrecken euch nicht ab. Das Action-Adventure ist ein Open-World-Game, dementsprechend gibt es einiges zu entdecken und zu beachten. Wir geben euch wertvolle Tipps an die Hand, die euch den Einstieg in die Farewell-Wildnis erleichtern. Habt ihr euch noch nicht für oder gegen den Kauf des Spiels entscheiden können, wagt doch einen Blick auf unseren Testbericht.

Lernt die Steuerung richtig kennen

Bei Days Gone macht ihr auf dem Bike die Straßen unsicher und vernichtet Freaker, um sie wieder sicherer zu machen. Mit einem Blick auf die Steuerungs-Optionen wird euch bewusst, wie kompliziert diese ausfallt. Es lohnt sich also, vor Spielbeginn die Steuerung zu verinnerlichen. Insbesondere das Überlebensrad (L1) ist etwas umständlich platziert. Probiert es vor dem ersten Gemetzel aus und prägt euch die Tastenreihenfolge gut ein, damit ihr im Fall aller Fälle Mototovcocktails und Verbände craften und die Waffe unverzüglich wechseln könnt. Zudem habt ihr die Möglichkeit, im Steuerungsmenü die Tastenbelegung von „Rollen“ und „Ducken/Rutschen“ zu wechseln. Da die Kreistaste leichter zu erreichen ist, solltet ihr die bevorzugte Funktion auf eben diese legen. Bewegt die Kamera sich für euer Verständnis zu schnell oder zu langsam, könnt ihr die Kameraempfindlichkeit hier ebenfalls anpassen.

Achtet auf eure Ressourcen

Wenn ihr eine Horde Freaker erspäht, solltet ihr euch zumindest am Anfang des Spielvergnügens zurückhalten. Nicht zuletzt wegen der eher spartanisch verteilten Munitionsvorkommen lohnt es sich, zwei Mal über einen Kugelhagel nachzudenken. Doch nicht nur Munition, auch andere Ressourcen wie Autoteile, Sprit und Heilungskomponenten gibt es nicht wie Sand am Meer. Schaut euch die Umgebung ausgiebig an, indem ihr mit R3 die Überlebenssicht aktiviert und damit sammelbare Objekte sichtbar macht. Stellt am besten einige Verbände und Molotovcocktails her, bevor ihr euch in die Schlacht wagt. Seid lieber vorsichtig, denn eure Kontrahenten sind mit euch sicherlich nicht nachsichtig.

Behaltet den Überblick

Da die hoffnungslose Tristesse von Days Gone sich über weite Landschaften erstreckt und ihr relativ frei entscheiden könnt, wann ihr was wo und wie macht, können Marker den nötigen Überblick sichern. Das Menü bietet euch im Großen und die rechte untere Bildschirmecke im Kleinen eine Karte der Umgebung. Hier seht ihr, welche Richtung ihr zur Hauptmission einschlagen müsst, ob mögliche Gegner euch sehen und hören können und wo ihr euer Bike abgestellt habt. Obendrein gibt euch eine gelbe (bei Nebenmissionen weiße bzw. braune) Markierung an, wie viele Schritte ihr von der Hauptmission entfernt seid. Im Kartenmenü könnt ihr auch eigenmächtig Marker setzen. Gut zu wissen: Nur vor und nach einer Hauptmission könnt ihr Nebenmissionen verfolgen; bei Verlassen des derzeitigen Missionsgebiets wird ansonsten der letzte Checkpoint geladen.

Wägt die Vor- und Nachteile der Fern- und Nahkampfwaffen ab

Die Waffenvielfalt bei Days Gone kann sich wahrlich sehen lassen. Neben Fernkampfwaffen wie Schrotflinte und Armbrust werden auch einige Nahkampfwaffen geboten. Um Kugeln und Pfeile aufzusparen, kann der Wechsel zu Messer und Baseball-Schläger Abhilfe verschaffen. Vorteilhaft hierbei ist der ausbleibende Geräuschpegel, der weitere Gegner anlocken könnte. Besonders für Angriffe aus dem Hinterhalt geben sich die Nahkampfwaffen gut her. Allerdings nimmt die Haltbarkeitsanzeige (mit Ausnahme des Messers) bei Benutzung stetig ab, bei 0% zerbrechen die Waffen gänzlich. Achtet vor Kampfbeginn also auf eine ausreichende Haltbarkeit oder stellt euch auf einen Waffenwechsel ein.

Pflegt euer Bike

Mario hat Luigi, Sherlock seinen Watson und Deacon St. John sein heißgeliebtes Motorrad. Es nimmt im Gameplay eine recht entscheidende Rolle ein, da nur wenige Fahrzeuge benutzbar sind und das Gelände ohnehin am besten mit zwei Rädern erkundet werden kann.

So hilfreich das Bike auch ist, so tückisch kann es auch sein. Es bedarf einer Menge Planung und Aufmerksamkeit, um das Motorrad intakt zu halten. Zum einen solltet ihr immer auf die Tankanzeige achten. Die Orte, an denen ihr Benzin findest, sind spärlich gesät. Überlegt euch bereits während der Fahrt, wo ihr Halt machen könnt, sonst müsst ihr vorübergehend zu Fuß weiterziehen und euch ohne Fluchtmöglichkeit in gefährliche Gegenden wagen. Euer Bike möchte gut behandelt werden. Landet ihr während der Fahrt vor einem Baum oder anderen Hindernissen, nimmt das Motorrad euch den Fauxpas zumeist ziemlich übel. Um es zu reparieren, braucht ihr Schrott und das zur Genüge. Schraubt also immer wenn möglich an alten Auto-Wrackteilen herum und achtet auf das Wohlbefinden eures Weggefährten.

Durch die Upgrades könnt ihr die Leistung verbessern und die Optik inklusive Lackierung verändern. Wir empfehlen euch, den Fokus auf die Performance zu legen: Besonders das Handling ist verbesserungswürdig und auch die Tankkapazität sollte schnellstmöglich erhöht werden. Bei Bedarf könnt ihr euch in unserem Bike-Guide weiter schlau lesen.

Durchdenkt eure Kampfstrategie

Die Waffenvielfalt haben wir ja bereits erwähnt. Diese große Auswahl ermöglicht euch auch eine Schar von Möglichkeiten, Freaker und andere Gegner wie beispielsweise Ripper auszuschalten. Ihr werdet schnell merken, dass ihr mit einem gedankenlosen Sturmangriff nicht weit kommt. Besonders dann, wenn ihr mit einer Horde (von bis zu 500 Untoten!) konfrontiert werdet, müssen andere Strategien herhalten. Entdeckt ihr einzelne Freaker, raten wir euch, einen Tarnangriff anzuwenden, der weder für viel Aufmerksamkeit sorgt, noch Kugeln verbraucht. Wenn allerdings eine Gruppe erledigt werden muss, könnt ihr versuchen, diese aufzuspalten und in mehreren Aktionen niederzustrecken oder ihr hantiert mit Benzinkanistern, die mit einem gekonnt platzierten Schuss und einer großen Reichweite explodieren. Es ist auch möglich, die unterschiedlichen Oppositionen gegeneinander aufzuhetzen: Wenn ihr taktisch klug vorgeht, können Bären und Wölfe die Ripper zerfleischen oder Freaker sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Eurer Kreativität sind beinahe keine Grenzen gesetzt.

Begebt euch zu den NERO-Kontrollpunkten

Zu Beginn des Spiels sind nicht nur eure Fertigkeiten, sondern auch eure Werte begrenzt. Wenn ihr eure Gesundheit, Ausdauer und Konzentration verbessern wollt (und ja, das wollt ihr!), dann sucht die NERO-Kontrollpunkte auf. In den insgesamt 12 verfügbaren Anlagen findet ihr Nero Injektoren, die die angesprochenen Stats erhöhen. Vor Ort müsst ihr als erstes einen Kraftstoffbehälter finden und ihn am Stromgenerator einsetzen, als Folge öffnen sich die Türen für euch.

Die nützlichsten Fähigkeiten für einen erfolgreichen Anfang

Erringt ihr Fertigkeitspunkte, könnt ihr diese in drei Kategorien (Nahkampf, Fernkampf, Überleben) investieren, um individuell eure Fähigkeiten aufzubessern. Alle Perks haben ihre Berechtigung und sind selbstverständlich Geschmacks-abhängig. Für den Anfang empfehlen wir euch aber, eure Überleben-Fertigkeiten zu verbessern. Die Fähigkeit „Dieb in der Nacht“ lässt euch Deacon geräuschärmer bewegen – strategische Hinterhalte werden somit unterstützt.

Auch das Talent „Grüner Daumen“ hilft euch, die eh schon raren Ressourcen vollends zu nutzen, da ihr doppelt so viele Pflanzen sammelt. Da selbst bei Munitionen wie die Armbrust-Bolzen Pflanzen gebraucht werden, lohnt sich ein früher Kauf. Natürlich macht ihr auch nichts falsch, wenn ihr den Schaden eurer Waffen erhöht. Im Verlaufe des Spiels könnt ihr je nach Priorität und Neigung diejenigen Fähigkeiten wählen, die eure individuelle Spielweise am besten fördern.