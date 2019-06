Sony berichtet, dass es ein neues Update für Days Gone gibt. Das Update beinhaltet einen neuen Überlebensmodus, der mit jede Menge Boni auf die kommenden wöchentlichen Herausforderungen vorbereitet. In dem Modi kämpft ihr gegen stärkere Gegner und müsst auf sämtliche Bildschirmanzeigen verzichten. Die Schnellreisefunktion ist für den Modus auch deaktiviert. Genutzt werden kann nur die Überlebensanzeige und so auch die Minikarte. Schließt ihr den Überlebensmodus erfolgreich ab, erhaltet ihr neue Trophäen und Skins für das Drifter-Bike.

Die neuen Herausforderungen: Was erwartet euch

Ab Juni kommen die wöchentlichen Herausforderungen in Spiel. In der Pressemeldung am 06.06.19 sprach Sony auch von Kampf- Horden- und Biker-Herausforderungen. Diese sollen eigene Regeln, exklusive Belohnungen und Bestenlisten mit sich bringen. Zu den Belohnungen gehören Charakter- und Bike-Designs. Außerdem soll es Abzeichen und Ringe geben, die unter anderem erhöhte Gesundheit und Gameplay-Verbesserungen hergeben.