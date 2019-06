Death Stranding: Neue Details zu Gameplay und Multiplayer

Rainbow Six Siege: Gibt es einen Nachfolger?

Vor kurzem gerieten einige Gerüchte zu einem potenziellen Nachfolger des Taktishooter Rainbow Six Siege in den Umlauf. Hierzu wurde nun offiziell Stellung bezogen. Rainbow Seven Siege ? Rainbow Six Brand Director Alexandre Remy sprach in einem Interview über einen potentiellen Nachfolger. Er sagte, dass eine neue Version (Rainbow Seven Siege) nicht in Planung ist. Dies gilt ebenfalls für die neuen Konsolen, wie die PS5 und die nächste Xbox Generation. Der Shooter ist seit 2015 auf