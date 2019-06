Death Stranding: Es wird kein Schleich-Spiel

Nach dem, ebenso wirren wie beeindruckenden acht Minuten Trailermaterial, das uns von Hideo Kojimas neuem Spiel vorgesetzt wurde, glaubten viele es würde sich bei dem neuen Playstation-Exklusivtitel, um ein Spiel mit Fokus auch Schleichpassagen handeln. Dem ist offenbar nicht so. Auf Twitter kündigte Entwickler-Legende Hideo Kojima nämlich an, dass Death Stranding nicht dem Stealth-Genre angehören würde. Interessiert? Wir auch, deshalb spekulieren wir gerne fröhlich mit euch herum.

As I'm getting similar questions so I shall re-post. DS is not a stealth game. Could move subjectively but not a FPS shooting game either. By incorporating with the concept of connection(strand), it's totally brand new genre called action game/strand game(social strand system). pic.twitter.com/1KaQUVH9zL

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 5, 2019