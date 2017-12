Death Stranding: Kojima enthüllt Details zu Gameplay und Geschichte

Wenn es um ambitionierte Projekte mit Metaebene geht, kommt man in der Gaming-Szene an einem Namen nicht vorbei: Hideo Kojima. Der kreative Kopf hinter Metal Gear überrascht Spieler seit Jahren mit plötzlichen Wendungen und abstrakten Gedankenspielen. Death Stranding ist sein aktuelles Baby, das in der Branche für kontroverse Meinungen sorgt. Im Rahmen der diesjährigen Game Awards hat IGN ein Interview mit dem Japaner geführt, in dem er erstmals Einzelheiten zur Geschichte preisgibt und näher auf den kürzlich erschienenen, sehr kryptischen, Trailer eingeht.

Death Stranding: Neuer Trailer bei den Game Awards

Die Game Awards sind jedes Jahr aufs Neue eine zuverlässige Informationsquelle, wenn es um aktuelle Entwicklungen in der Videospiel-Branche geht. Ganz besonders viel Aufmerksamkeit hat in diesem Jahr Death Stranding bekommen, denn nicht nur war der geistige Vater des Spiels anwesend, es wurde auch direkt ein neuer 8-minütiger Trailer präsentiert, der im Netz für einige Verwirrung sorgt.

Erneut sehen wir Sam (verkörpert von Norman Reedus), der eine Begegnung der unsichtbaren Art durchlebt und nach einer Nahtod-Episode an genau dem Strand erwacht, den wir bereits aus dem ersten Trailer zum Spiel kennen. Die Umgebung hat sich jedoch drastisch verändert. Ein gigantischer Krater prangt dort, wo einstmals das Meer gewesen ist. In den Tiefen des Internets werden inzwischen schon die ersten Wetten darauf abgeschlossen, worauf Kojima mit diesem Trailer hinaus will.

Kein Game Over für Kojima

Im Interview verrät die Gaming-Ikone dass der Tod in Death Stranding eine zentrale Rolle einnehmen wird. Anders als in vielen modernen Titeln, die auf dem Arcade-Prinzip beruhen, dass man nach einem Tod auf einen Zeitpunkt kurz vor dem tödlichen Ereignis zurückgesetzt wird, soll der Titel mit einem innovativen Konzept an den Start gehen, welches gänzlich neue Perspektiven auf Tod, Sterblichkeit und Wiedergeburt eröffnet.

Im Trailer befindet sich Sam für kurze Zeit in einer Art Zwischenwelt, die es ihm erlaubt, seinen Körper zu verlassen und das „Fegefeuer“ zu erkunden. Für Kojima sei dies gleichzusetzen mit dem Moment in Videospielen, in dem man weder tot noch lebendig ist, sondern in einem Countdown-Bildschirm festsitzt, der „Fortsetzen?“ anzeigt. Dieses Nichts soll man in Death Stranding erkunden können, bis man bereit ist, in die Welt der Lebenden zurückzukehren.

Glaubt man den Worten des Japaners, wird man anschließend allerdings nicht an einen Zeitpunkt vor dem eigenen Tod zurückgebracht. Stattdessen wird das Spiel nahtlos weitergeführt und alle Veränderungen, zu denen euer Todeskampf führt, bleiben bestehen. Wie zum Beispiel der riesige Krater aus dem Trailer. „Der Tod reißt euch nicht aus dem Spielgeschehen“, fasst Kojima treffend zusammen.

Kojima über Regen und Babys

Darüber hinaus verlor der Experte für abgedrehte Spiele einige Worte zum eigenartigen Regen und den allgegenwärtigen Baby-Motiven der zwei veröffentlichten Trailer. Im Video sorgt der stetige Niederschlag nicht nur für bedrückende Atmosphäre, sondern bekommt auch eine narrative Funktion. Wir gehen davon aus, dass der Regen die Zeit manipuliert. Dementsprechend hat er von Kojima den passenden Namen Timefall bekommen. Auf die Frage, welchen Stellenwert er in Death Stranding einnimmt, lässt der Entwickler verlauten, dass Norman Reeds Charakter eine ganz besondere Beziehung zum Timefall entwickelt hat. Mehr Details konnte IGN ihm allerdings nicht entlocken.

Nachdem wir bereits herausfinden konnten, dass Tod und Wiedergeburt für Death Stranding große Bedeutung besitzen, bieten sich natürlich auch das Baby-Motiv als zentrales Symbol an. Im Interview verrät Kojima allerdings, dass es sich bei den Neugeboren um mehr als ein reines Plot-Device handeln soll. „Das Baby bezieht sich nicht nur auf die Geschichte, sondern auch die Spielmechaniken“. Ob wir es wie in Bioshock mit einer Art Little Sister zu tun bekommen, die uns das ganze Spiel über begleitet, bleibt abzuwarten. Als Symbol funktioniert das Baby bis dato hervorragend und steht unserer Meinung nach gleichsam für Neuanfang wie Vergänglichkeit.